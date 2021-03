Još jedan potres u Jadranu

ZAGREB - Na Jadranu je jutros registrovan još jedan zemljotres, magnitude 4,5 stepeni po Rihteru, objavila je Evropska mediteranska seizmološka služba (EMSC).

Zemljotres je zabilježen jutros u 8.35 časova, prenijeli su hrvatski mediji.

Prema EMSC-u, epicentar je bio 110 kilometara južno od Splita i 57 kilometara južno od Visa.

Na Jadranu su ranije jutros zabilježena dva nova potresa. Prvi, magnitude 3,1, dogodio se u 5.00 časova, s epicentrom 65 kilometara sjeverozapadno od Vieste u Italiji.

Drugi, magnitude 3,2 stepena, bio je u 7.51 časova. Epicentar je bio 48 kilometara jugoistočno od Visa i 100 kilometara južno od Splita.

Felt #earthquake (#terremoto) M3.2 strikes 83 km N of #Vieste (#Italy) 38 min ago. Please report to: https://t.co/sLsrrRST5N pic.twitter.com/guTqipuEmJ