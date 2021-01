Još jedna djevojka optužila učitelja glume Miku Aleksića za zlostavljanje

Srpski reditelj i učitelj glume Mika Aleksić priveden je zbog optužbi glumice Milene Radulović da ju je silovao dok je bila maloljetna. Milena je u svojoj ispovijesti ispričala da se sve dogodilo u školi glume, "više od jednom", kada je imala samo 17 godina, a Aleksić 61.

Kroz školu koju vodi skoro četiri decenije prošlo je na hiljade djece, a danas poznata mlada glumica Milena Radulović, koja je jedna od njih, prva je javno govorila o paklu kroz koji je sa svojim učiteljem prošla.

Pored djevojaka koje su Aleksića optužile za seksualno zlostavljanje, veliki je broj onih koje su, prolazile kroz, kako tvrde, seksualnu torturu profesora glume.

Jedna od njih je putem svog Instagram naloga čestitala Radulovićevoj na hrabrosti, pa iznijela neprijatnosti kroz koje je ona prošla sa Mikom Aleksićem.

"Kod Mike sam krenula na časove glume sa šest godina i išla sam skoro 11 godina u grupu. Mika je tokom celokupnog mog odrastanja bio najveći autoritet u mom životu, tako sam uvek govorila. Na svako Mikino pitanje, morao si da imaš jasan odgovor i strah te je bio da li će te nazvati nekim pogrdnim imenom ukoliko nešto zezneš, primeri: guska, glupača i slično. Pored uvreda, bilo je i čuveno: 'm'rš na umivanje'. S tim da su ovakve stvari često ljudima bile simpatične, Mika je napravio kult ličnosti oko sebe, i na taj način opravdao svoje postupke. Cela filozofija je polazila od ideje da sa decom treba razgovarati kao sa odraslim bićima, pa je samim tim i roditeljima bilo zabranjeno da se mešaju u ceo proces. Suma sumarum, napravljen je ceo jedan eko sistem koji je Miki omogućio potpunu kontrolu nad pojedincima koji pripadaju grupi, na šta se nadovezuje i jedno od pravila grupe koje je bilo: 'U grupi vlada samoupravljanje, samo Mika upravlja'", navodi se u ispovijesti ove djevojke, prenosi "Telegraf.rs".

Ona je dodala da je učitelj glume počeo da je ispituje o seksu kada je napunila 16-17 godina.

"Kada sam napunila nekih 16, 17 godina, Mika me je pozvao kod sebe u kancelariju na razgovor. Ne sećam se tačno kako je to iskomunicirao. Sve u svemu, počeo je da me ispituje vezano za seks. Vrlo se dobro sećam pitanja, kao i šta sam imala obučeno taj dan, što sam kasnije čula da hoće da se desi kada je neki traumatičan trenutak bio u tvom životu. Pitanja su bila: 'Da li se kre*eš?'. Ja sam se naravno zbunila, ali pošto se podrazumevalo u mom životu da se na svako Mikino pitanje odgovori, ja sam stidljivo odgovorila 'da', na šta se on nasmejao i rekao: 'Da, da, a je l' voliš da se kre*eš?'. Ja sam i dalje bila potpuno zbunjena situacijom koja se dešava, ali je on samo nastavio da postavlja pitanja. 'A gde najviše voliš da se kre*eš?'. Ja sam i dalje imala neki tupavi kez na licu pa je umesto mene on odgovorio na to pitanje: 'Gde stigneš, a?', nakon toga je prestao da me ispituje i jedine situacije koje se sećam sledeće je bilo da mi je tražio da ustanem i da se okrenem, što sam ja poslušno uradila, da bi me on potapšao/protresao po dupetu i rekao: 'Malo je kanta, ali može da prođe'", navela je ona.

Kako kaže, nakon toga se možda još jednom vratila tamo i nikada više.

"Podrška i poziv svim devojkama da ispričaju svoju priču", ispričala je djevojka.

"Znali smo za priču"

Povodom vijesti koja je uznemirila javnost, oglasio se i Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić.

"Jedna od priča za koju smo znali. Treba da smo kao društvo ponosni na devojke koje su imale dovoljno hrabrosti da ne ćute o onome kroz šta su prošle za vreme svog školovanja", naveo je on.

Zorana Mihajlović: Hvala Mileni, žene, niste same

"Vest o tome da su mlade djevojke godinama bile silovane i seksualno uznemiravane u jednoj poznatoj i priznatoj školi glume ne sme da nas ostavi ravnodušnim. Ispovest mlade glumice Milene Radulović pokazuje nam koliko je seksualno nasilje prisutno u našem društvu, ali i koliko ga je teško primetiti i prijaviti, jer je perfidno i podmuklo", izjavila je danas potpredsjednica Vlade Srbije i predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, prof. dr Zorana Mihajlović.

Ona je, reagujući na vijest o hapšenju Aleksića, rekla da ove strašne pojave "treba da nas navedu da se zapitamo u kakvom društvu živimo i šta možemo da uradimo da ono bude bolje mesto za život naše dece".

"Hvala Mileni i drugim devojkama koje su smogle hrabrosti da progovore. Ohrabrujem svaku ženu da nasilnika prijavi, jer nisu same u tom paklu. Tužilaštvo i druge nadležne institucije su tu da odrade svoj deo posla i drago mi je da je proces već pokrenut. Niko nije toliko moćan da za svoja sramna nedela ne odgovara. Verujem da će primer ovih devojaka biti podstrek i drugim ženama sa, nažalost sličnim iskustvom, da podignu svoj glas, da nasilnici budu kažnjeni. A da mi kao roditelji, odrasli, zreli ljudi pomognemo da naša deca žive u bezbednijoj i sigurnijoj sredini", rekla je Mihajlovićeva.

(Telegraf.rs)