Još jedna država više ne priznaje nezavisnost Kosova

Komonvelt Dominika, ostrvska država u Karipskom moru, 8. je po redu zemlja koja više ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, izjavio je šef srpske diplomatije.

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je to rekao za agenciju Tanjug.

Prije Komonvelta Dominika, priznavanje kosovske nezavisnosti povukli su Surinam, Liberija, Sao Tome i Principe, Gvineja Bisao, Burundi, Papua Nova Gvineja i Lesoto.

Dačić je naveo da je dobio i zvaničnu notu od Ministarstva spoljnih poslova Komonvelta Dominika gde se jasno i precizno kaže da je Vlada Komonvelta Dominika preispitala svoju prethodnu odluku i suspendovala je.



"Jasno i precizno piše da Vlada Komonvelta Dominikana daje prednost dijalogu, da će poštovati sve ono do čega strane u dijalogu dođu kao rezultat dogovora, da u međuvremenu suspenduje svoju poziciju o priznanju Kosova kao nezavisne države čekajući kraj dijaloga", kazao je Dačić.



Ministar je ocijenio da je ovo još jedan veliki uspeh Srbije i naveo da će Srbija nastaviti sa ovim aktivnostima, kao i da hoće strateške odnose i saradnju sa tim zemljama, a ne samo da se priča o pitanju Kosova i Metohije.



"Srbija nastavlja svoje diplomatske aktivnosti kada je reč o Kosovu i Metohiji i razgovara s čitavim nizom zemalja vezano za njihove prethodne odluke o statusu Kosova i Metohije", rekao je ministar spoljnih poslova Srbije.



Dačić je naveo i da je razgovarao s predsednikom Vlade Komonvelt Dominika i s ministarkom spoljnih poslova o sveukupnim odnosima i mogućnostima da se jačaju bilateralni odnose.



Prema njegovim rečima, potpisan je i Memorandum o prijateljstvu i saradnji dva Ministarstva spoljnih poslova, a dogovoreno je i da se pruža međusobna podrška i pomoć.



Komonvelt Dominika "suspenduje svoj stav o priznavanju Kosova sve do ishoda dijaloga Beograda i Prištine", navodi se u Memorandumu Ministarstva spoljnih poslova te države, kojim je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije obavešteno o promeni njenog stava prema kosovskoj nezavisnosti.



"Nakon detaljnog razmatranja i u svetlu preporuka generalne skupštine UN i Međunarodnog suda pravde, dogovorili smo se da revidiramo našu ranije zauzetu poziciju u vezi priznavanja Kosova kao nezavisne države", navodi se u Memorandumu u koji je Tanjug imao uvid.



"Vlada Komonvelta Dominike smatra da njena podrška rešenju budućeg statusa Kosova treba da bude podrška dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje EU, a ne definisanje statusa pre okončanja dijaloga. Kada dve strane budu postigle sporazum, Vlada Komonvelta Dominike će dosledno podržati poziciju dogovorenu između dvije strane", kaže se u dokumentu.



"Za sada, Vlada Komonvelta Dominije suspenduje svoj stav o priznavanju Kosova sve do ishoda pomenutog dijaloga", navodi se u Memorandumu sa kojim su premijer i šef diplomatije Komonvelta Dominika, Ruzvelt Skerit i Fransin Baro, upoznali srpskog ministra Ivicu Dačića.