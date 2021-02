Još jedna prijava protiv Mike Aleksića

Miroslav Mika Aleksić (68), vlasnik škole glume "Stvar srca", ponovo bi iz Centralnog zatvora trebalo da bude prebačen na saslušanje u Više tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu protiv njega zbog silovanja i nedozvoljenih polnih radnji nad više bivših učenica.

Kako mediji saznaju, u tužilaštvo je stigla prijava još jedne djevojke koja je prijavila Aleksića i on bi trebalo da odgovori na njene optužbe.

"Aleksić je prvi put u tužilaštvu saslušan 16. januara, a drugi put 8. februara. Oba ispitivanja trajala su veoma kratko, jer se on samo izjasnio da nije kriv, ali nije iznosio detalje, niti je želeo da odgovara na pitanja. Govorio je i da ne zna zbog čega su ga devojke optužile posle toliko godina, ali nije detaljno govorio o pojedinačnim slučajevima", podsjeća izvor.

Prema njegovim riječima, Aleksić i danas ima pravo da ne odgovara na pitanja i ne iznosi odbranu, ali može i da detaljno govori o optužbama.

"U istrazi je do sada saslušano osam devojaka koje imaju status oštećenih, kao i nekoliko njih za koje je krivično gonjenje zastarelo, pa one imaju status svedoka. Do kraja istrage ostalo je da se ispita još nekoliko osoba koje bi mogle da imaju saznanja šta se dešavalo u školi glume i, ako odbrana ne bude imala nove dokazne predloge, istraga bi mogla da bude uskoro završena", kaže izvor.

Podsjetimo, čuvenog učitelja za seksualno zlostavljanje među prvima su optužile glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić. Nakon javnog poziva policiji su se javile i druge djevojke koje tvrde da su preživjele seksualni napad u školi glume. Jedna od njih još uvijek je maloljetna i zbog toga ima status posebno osjetljivog svjedoka.

"Saslušane žene su detaljno govorile o odnosu Aleksića prema učenicima, ali i tome kako je dolazilo do situacija da ostaju nasamo s njim. Većina njih izjavila je i da su učitelja gledale kao drugog oca, ali i da od sramote i šoka nisu nikome pričale kroz šta su prolazile", objašnjava izvor.

U pritvoru od 18. januara Mika raspoložen, redovno šeta i sastaje se s advokatom

Miroslav Aleksić nalazi se u pritvoru Centralnog zatvora u Bačvanskoj ulici u Beogradu od 18. januara, a pritvor mu je nedavno produžen za još mjesec dana uz obrazloženje "da bi puštanjem na slobodu, u kratkom vremenskom periodu, mogao da ponovi krivično delo". Aleksić je po prijemu u CZ bio u izolaciji zbog epidemiološke situacije, ali je nakon isteka tog vremena prebačen u jedan od blokova.

"Izlazi redovno u šetnje, nije uopšte utučen, deluje raspoloženo. Štaviše, izgleda samouvereno. Redovno mu dolazi advokat, jednom ili dva puta nedeljno, u zavisnosti od saslušanja devojaka. Obično mu advokat dođe posle saslušanja", rekao je izvor Kurira i dodao da je Aleksić u sobi u kojoj ima još pritvorenika.

"Reč je o ljudima koji su tu zbog različitih krivičnih dela. Koliko znam, Mika nema problema s cimerima iz sobe, sa svima lepo komunicira", rekao je sagovornik.

(Kurir.rs)