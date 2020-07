Još jedna svadba novo žarište virusa korona

ZADAR - U Hrvatskoj su juče zabilježena 53 nova slučaja zaraze koronavirusom, jedna je osoba umrla, a od trenutno ukupno 934 oboljelih 91 se osoba nalazi u bolnicama.

Od 25. februara, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 3.325 osoba zaraženih koronavirusom, od kojih je 114 preminulo, a 2.277 se oporavilo.

Pojavilo se više novih žarišta, među kojima je proslava diplome u Kutini, ali i velika svadba u Zadru.

Ministar zdravstva Vili Beroš je rekao da u posljednje dvije sedmice imamo nove izazove.

“Prvo je to bio import iz nekih susjednih zemalja, zatim su to bili noćni klubovi, a sada su to obiteljska okupljanja i tu imamo veliki broj novooboljelih. Moramo shvatiti da takva okupljanja predstavljaju apsolutno veliki rizik za širenje virusa i da se moramo pridržavati mjera koje ukazuju na potreban razmak, na izbjegavanje kontakta, isto tako i na dezinfekciju i sve ono što je potrebno. Dakle, toga moramo svi biti svjesni”, dodao je.

(Avaz)