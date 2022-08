Još jedna žrtva stravične nesreće u Hrvatskoj

ZAGREB - Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović potvrdio je da je u bolnici preminula još jedna osoba iz autobusa poljskih registarskih oznaka koji je jutros sletio sa auto-puta i broj žrtava je sada 12.

"Autobus je putovao iz mjesta u blizini Varšave. Prema nekim informacijama, riječ je o grupi koja je planirala da ide na hodočašće u Međugorje", rekao je Božinović na konferenciji za novinare.

Božinović je naveo da su u autobusu bila 43 putnika, te da policija obavlja uviđaj.

Odgovarajući na pitanje o tome koliko je bilo vozača, te da li su među povrijeđenima, on je rekao da "to spada u one informacije koje se još utvrđuju".

"Prema onome što su ljudi na terenu mogli uočiti, nije bilo djece. Prema svemu onome što smo mogli utvrditi, tamo nije bilo djece", rekao je Božinović i napomenuo da među teže povrijeđenima ima onih koji se bore za život, kao i da nema nikoga ko je prošao bez povreda.

Direktor hrvatskog Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević rekla je da je 11 osoba preminulo na licu mjesta.

Ona je navela da postoji mogućnost da je još neko zarobljen pod autobusom, ali da je, koliko je to bilo moguće, autobus pregledan i da se nadaju da to ipak nije slučaj.

Čeka se i spisak putnika.

