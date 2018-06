Još jedno hapšenje zbog prijetnji ubistvom Vučiću i Stefanović

BEOGRAD - Zbog prijetnji predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću, u četvrtak je u Beogradu uhapsen Bozidar Filipović (53) , javnosti poznat od septembra 2017. kada je iz revolta prema parking servisu zapalio svoj džip “porše kajen”.



Filipović je uhapšen na jednom novobeogradskom splavu, a sud mu je danas odredio pritvor do 30 dana da ne bi u kratkom periodu ponovio krivično djelo, saznaje Tanjug.



Na teret mu se stavlja krivično djelo ugrožavanja sigurnosti, za koje je zapijrećena kazna do pet godina zatvora.



Kako saznaje Tanjug, Filipović je na splavu pravio probleme i pretio da će ubiti Vučića i Stefanovića, nakon čega je prijavljen policiji.



Po dolasku policije ponovio je prijetnje u prisustvu nekoliko policajaca.



Filipović je krajem septembra prošle godine spalio svoj skupocjeni "porše kajen".



Za medije je rekao da je to učinio iz revolta prema "Parking servisu" i aktuelnoj vlasti koja ga, navodno, pritiska i uništava, ali i zbog toga što je ponovo odbijen za srpsko državljanstvo i ne može da investira svoj milionski kapital.



Porijeklom je iz Crne Gore.



U Novom Pazaru je takođe uhapšena osoba zbog pretnji predsjedniku i ministru unutrašnjih poslova, kao i lideru SRS Vojislavu Šešelju.