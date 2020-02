Josipa Lisac posvađala Hrvate izvođenjem himne

Prije nešto više od šest godina na zakletvu na drugi mandat položio je američki predsjednik Barak Obama, a za himnu na njegovoj inauguraciji zadužena je bila jedna od najvećih zvijezda današnjice - Bijons.

Milioni Amerikanaca koji su pratili ceremoniju bili su oduševljeni njenom izvedbom koju možete pogledati klikom na OVAJ LINK.

Šest godina kasnije Hrvati imaju inauguraciju, a himna u izvedbi Josipe Lisac postala je top tema dana. Dok su neki oduševljeni njenom izvedbom, drugi pišu da je njena interpretacija bila "obični cirkus i sprdačina".

"Svima koji imaju uši i oči i nešto znaju o himni znaju da je to bila sprdačina i uvreda himni, narodu i autorima kao i nepoštivanje", napisao je jedan od komentatora.

Donosimo vam još nekoliko komentara sa društvenih mreža:

"Impresioniran sam izvedbom Josipe Lisac, Opisao bih je kao istovremeno zavijanje čagljeva i bijesnih pasa".

"Izmasakrirala je himnu, ko ne zna riječi ne zna šta je gospođa otjevala"

"Zavijala je kao da mačka ranjenog za rep navlači. Pola slova progutala, zavijala, jadno. Mihanović i Runjanin se okreću u grobu, koje izrugivanje himne."

Neki su pak komentarisali ovako:

"Ma Diva Josipa će nešto učiti od no name Beyonce... Himna je himna, elegija je elegija....jedino ako nam je Josipa nešto drugo željela poručiti, to bi moglo biti objašnjenje za ovu izvedbu i u tom slučaju je maestralna."

"Nemam ništa protiv izvedbe ali prozivati nekoga što mu se ne sviđa to je već naslijeđena ludost diktature."