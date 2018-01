Josipović: Naivno je misliti da Turska i Hrvatska mogu riješiti pitanje BiH

ZAGREB - Bivši hrvatski predsjednik i lider stranke Naprijed Hrvatska, Ivo Josipović, izjavio je danas da je naivno misliti da Turska i Hrvatska mogu naći rješenje za BiH.

Hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović danas će se u Turskoj sastati sa predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom, a glavna tema razgovoa će, kako se očekuje, biti stanje u BiH, posebo izmjene Izbornog zakona.

Josipović poručuje da predsjednica, s obzirom na ranija iskustva, treba da bude jako oprezna.

"Svaki doprinos je dobrodošao, ali tu treba biti jako oprezan jer je Hrvatska znala da se nasuče kad se miješala u unutrašnju politiku BiH. Predsjednica treba jako dobro da izmjeri do koje mjere smije da otvara unutrašnje pitanje BiH", rekao je Josipović.

Istakao je da bi lično tu bio vrlo oprezan i pazio da ne uđe u crveno, u miješanje u unutrašnja pitanja trećih zemalja.

Što se tiče promjene izbornog zakonodavstva u BiH, Josipović je ocijenio da se rješenje ne smije tražiti izvan BiH.

"Bitno je znati da ne postiji rješenje izvan zemlje, rješenje za BiH mora biti nađeno u samoj BiH. Sve države ili politike se moraju odreći ambicije da BiH naturaju rješenje spolja. Tamo sve tri strane imaju svoje strahove, ambicije i pluseve. Nadam se da je predsjednica svjesna limita koji ima", rekao je Josipović za zagrebačku N1.

"Razgovori Hrvatske i Turske o unutrašnjem zakonodavstvu BiH nemaju nikakvih izgleda. Neće se to dogoditi, to je potpuna naiva, to se mora provesti u BiH između svih strana", upozorio je Josipović.