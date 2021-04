Jovanović priznao da je udario vlasnika klinike

Lider LDP-a Čedomir Jovanović priznao je da je prošle godine udario reketom doktora klinike i objasnio šta je prethodilo incidentu.

"Svoju porodicu ću štiti dok dišem. Jeste tačno, tresnuo sam ga dvaput reketom, nikakve telesne povrede, pobegao je niz ulicu, nisam mogao da ga stignem onako dok sam se gušio, jer su me sa Infektivne klinike otpustili sa neizlečenom upalom pluća uz reči da je bolje da budem kod kuće nego da pokupim neku bakterijsku infekciju u bolnici", rekao je Jovanović za jednu srpsku televiziju, prenio je Mondo.rs.

Jovanović je istakao da je prva dijagnoza njegove bolesti bio kancer i da je u tom stanju video u suzama svoju suprugu Jelenu. To je kaže prethodilo incidentu i dodaje da je doktor imao sreću što nije mogao da ga stigne.

"I zato zbog te zaostale pluća vratio sam se, u januaru mesecu bio još tri i po nedelje u bolnici, jedva sam živ ostao, uz obostranu upalu pluća, plućne maramice, razorenu dijafragmu, ceo abdomen i upalu torakalne kičme koju je, prva dijagnoza je bio kancer. Tako, sa tom nedovršenom upalom pluća video sam moju Jelenu u suzama i kraj priče, ja nemam šta da krijem, sreća njegova što nisam mogao da ga stignem", kaže on.

Nakon incidenta je kaže pozvao policiju, otišao da da izjavu i dodaje da poslije toga nije dobio nijedan poziv

"Nikakva tu policija nije bila, sam sam bio, štitim svoju porodicu od onih koji je ugrožavaju onako kako ja to mogu da uradim. Pozvao sam nakon toga policiju, okrenuo svakoga ko treba da zna šta sam uradio, otišao dao izjavu, nijednom posle toga nisam dobio poziv na neki normalan način i bio u prilici da odem i kažem šta imam. Rekli ste da sam prebio doktora klinke, pa ništa od toga nije tačno. Pojaviću se 24. juna, naravno, ja to želim da uradim", dodaje.

Na pitanje zašto se nije pojavio na sudu prethodna dva puta, kaže da je jednom bio u bolnici, drugi put nije bio u zemlji, nisu mu keže uručili poziv.

"Pljasnuo sam ga Anđelijinim reketom, Anđelija sada ima 22 kilograma. Pljasnuo sam ga reketom koji sam se ja poštapao jer nisam moga da hodam. Ja bih mnogo više uradio da sam bio sposoban, isto bih to uradio i za tebe, dok ti se Željko bori za život da tebe neko maltretira. Između ostalog, Jelena nije htela ništa da kaže, ja sam to saznao na slučajno u automobilu, na putu do kuće, i okrenuo se i otišao tamo.

Saznao sam da čovek koji je sin osobe koju je Jelenin otac venčao ko zna kada, čoveka koji je poginuo u ratu", kaže Jovanović.

Jovanović kaže da je njegova supruga otvorila fizio centar na tog dečka, jer joj je trebalo da neko ima neko medicinsko zvanje, Pristala je kaže na nagovor svog oca da firmu prijavi na njega.

"Jelena je otvorila taj fizio centar pre 8 godina da bih ja imao gde da se lečim kad se vratim s onih svojih planina. Ubrizgavanje pločica plazme u bolno mesto je medicinska intervencija koja prevazilaze neke nadležnosti centra za rehabilitaciju i u okviru centra je otvorena ambulanta, ambulantu možete da otvorite samo na nekog ko ima neko medicinsko zvanje. I tu je Jelenin otac zamolio Jelenu da registruje na tog dečka, nema od čega da živi, završio je dva-tri razreda medicinske škole i za fizioterapeuta, i to je 2013. godine registrovana ta jedna mašina, u okviru svega što postoji tu. Kad sam ja otišao u bolnicu, on je iskoristio priliku, promenio sve brave i rekao ja sam vlasnik ovoga. Jelena sedi u karantinu, ne može da izađe, blokirao joj sve kartice", dodaje.