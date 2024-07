Jovica preživio masakr Blažića: Teško je gledati u zločinca koji mi je pucao u leđa

Nakon održanog pripremnog ročišta masovnom ubici Urošu Blažiću, prvi je iz sudnice Centralnog zatvora izašao ranjeni Jovica Stevanović, koji je poslije masakra 4. maja, u invalidskim kolicima.

On je bio vidno potresen nakon ponovnog susreta sa masovnim ubicom, koji je njemu nanio teške povrede.

“Teško je bilo gledati zločinca koji mi je pucao u leđa, sad može da mi puca i u grudi. Psihički sam potonuo kad sam ga video, kad je ušao u sudnicu tresao sam se”, rekao je kratko Jovica posle susreta sa okrivljenim Urošem Blažićem, koji je 4. maja u selima Dubona i Malo Orašje ranio devetoro, a ranio 12 mladih ljudi.

Podsjećanja radi, Jovica Stevanović se prvi našao na nišanu pomahnitalog Blažića te kobne večeri, ali je pukom srećom i zahvaljujući ljekarima uspio da preživi. Njegova supruga je ranije ispričala da je Jovica bio potpuno svjestan kada je Blažić pucao, i tada je otkrila da postoji velika vjerovatnoća da će Jovica ostati u invalidskim kolicima.

“Muž je bio svestan, pozvao me je telefonom i rekao: "Neko nas je poubijao". Pristigle su komšije i on je izvadio novčanik, dao komšiji i rekao: "Evo da žena ima čime da me sahrani", ispričala je ranije supruga ranjenog Jovice kroz suze i dodala:

“Žalost je za ove porodice. On je ranjen u pluća. Maramica mu je otišla, deo plućnog krila, razorena mu je kičmena moždina, pogođen je u nogu, svi donji vitalni organi su mu oduzeti. Lekari ga šalju na rehabilitaciju, ako može da prohoda, a ne, ostaće invalid u kolicima ili u krevetu, nažalost”, rekla je Slađana.

Podsjetimo, današnjem pripremnom ročištu nisu mogli da prisustvuju svi oštećeni, jer je sudnica mala. Tako su sa okrivljenim "uživo" sreli samo pojedini oštećeni, dok su ostali čekali ispred zgrade zatvora. Pojedini roditelji ubijenih i ranjenih u masakru bili su nezadovoljnim ovakvom situacijom, zbog čega se sada razmatra da se naredno suđenje, zakazano za 21. avgust, održi u najvećoj sudnici beogradske Palate pravde, prenosi Kurir.

