Joža Manolić (104) udaje kćerku (70) za biznismena iz BiH

ZAGREB – Drugi predsjednik Vlade Republike Hrvatske i bivši visokopozicionirani pripadnik UDBA Joža Manolić (104) udaje kćerku (70), a njezin izabranik je misteriozni preduzetnik iz Orašja u BiH, koji je godinama živio i radio u Madridu.

"Istina je, udajem se. Sve smo držali u strogoj tajnosti. Ne želim da pričam previše o tome. Biće to skromna ceremonija kojoj će prisustvovati veoma uzak krug prijatelja i članova porodice", potvrdila je Zrnka (70), kćerka prvog hrvatskog špijuna Jože Manolića, koja se u petak sprema za vjenčanje.

Njen izabranik je misteriozni preduzetnik iz Orašja u BiH, koji je godinama živio i radio u Madridu. Tamo je radio za veliku multinacionalnu kompaniju, a u Zagrebu ima kuću u kojoj provodi penzionerske dane.

"Poznajemo se dugo, ali ne bih u detalje" rekla je Zrnka, koja godinama brine o svom ocu Josipu Manoliću.

Sa svojom Zrnkom, Manolić dijeli sva svoja razmišljanja, a kako je psihički još jako jak, razmišlja o svemu što se dešava u Hrvatskoj i svijetu, piše portal 24sata.hr.

"Prije spavanja dam mu tabletu protiv bolova i on spava cijelu noć. Svako jutro kad dođem iz radnje on pita: 'Šta je Japica dobio?', tako ga ja zovem japica, a japici uvek donesem za iznenađenje, ili oblande ili toplo pecivo. Više ne čuje ni sa dva slušna aparata, i to nakon što je preboleo COVID. Teško je to podnio. Dvije nedjelje je bio praktično gotov, ali smo moj sin i ja brinuli o njemu. Sin mi je pomogao da ga nosim do toaleta i učinili smo sve da se oporavi, i to kod kuće. Nismo htjeli da ga stavimo u bolnicu. Ali posljedice korone su veoma prisutne. Manje vidi, ali i dalje čita", rekla je Zrnka.

Najviše mu, kaže, smeta i nervira to što ne čuje.

"Strašno ga iziritira i iznervira kada ga neko pozove na telefon jer ne čuje, pa meni daje slušalicu. Rekao mi je da ne želi više da razgovara telefonom jer to nema smisla. Ne treba mu to. Često ga posjećuju Stjepan Mesić i Luka Bebić. Lepo razgovaraju sa njim. Ali uglavnom izbjegavamo sastanke zbog njegovog krhkog zdravlja. Moj otac je veoma strpljiv čovjek. Nikad se ne zna koliko će neko živeti, ali kao kćerka sam vjerovala da će moj otac doživeti duboku starost. Cio život je živio asketski. Uvijek je govorio: 'Kad se osjećaš najslađe, prestani da jedeš'. Nikada nije pio ni pušio. Uvijek je paralelno radio na svom psihičkom i fizičkom zdravlju", rekla je Zrnka.