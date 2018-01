Junker: Otvoriti vrata Balkanu da se ne ponove devedesete

BRISEL - Evropska unija mora otvoriti jasnu perspektivu članstva Zapadnom Balkanu, jer bi inače zaprijetila opasnost da Evropa ponovo bude svjedok "tamošnjih nesrećnih događaja iz 90-ih godina", upozorio je u Sofiji predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker.

"Ja, dakle, nikako ne bih želio da se suočimo s takvim zbivanjima", rekao je Junker na zajedničkoj konferenciji za novinare s bugarskim premijerom Bojkom Borisovim poslije zajedničke sjednice Evropske komisije i bugarske vlade, kojom je ozvaničeno bugarsko predsjedavanje EU u idućih šest mjeseci.

Junker je naveo da ranije jeste objasnio da "do kraja manda sadašnje Evropske komisije, dakle do 1. januara 2020, neće biti moguće da EU primi nove članice, pošto se ne mogu ispuniti uslovi za to", ali je istakao da će se "na tome raditi".

"Tokom rada iduće Evropske komisije i Evropskog parlamenta moći ćemo ciljano da se posvetimo toj problematici", dodao je on.

Junker je rekao da će posjetiti zemlje Zapadnog Balkana da bi vidio kakva su očekivanja u tim zemljama.

On je izrazio zadovoljstvo što je Bugarska, kao nova predsjedavajuća EU, među prioritete postavila pristupanje Zapadnog Balkana Uniji i što će se u Sofiji će 17. maja održati susret na vrhu EU-Zapadni Balkan.

"Ali je krajnje važno da Zapadni Balkan vidi da mu je otvorena jasna evropska perspektiva, jer je inače velika opasnost da u tom složenom području Evrope ponovo budemo svjedoci nesrećnih događaja iz 90-ih godina", rekao je predsjednik Evropske komisije.

Za Evropsku komisiju je najvažnije, kazao je Junker, da se poboljšaju saobraćajne i druge veze EU sa Zapadnim Balkanom i u pravcu Turske.

"Ako želimo da zapadnobalkanske zemlje budu bolje međusobno povezane, onda nema govora da se umanji budžet EU", rekao je Junker.

On je ocijenio da budžet EU mora biti povećan s jedan na 1,1 odsto bruto domaćeg dohotka Unije da bi se ostvarilo sve što su proteklih godina postavili kao ciljeve Evropska komisija, Evropski parlament i članice EU.

Odgovarajući na pitanja novinara, čelnik Evropske komisije je objasnio da približavanja EU i Turske "ne može biti sve dok su novinari u turskim zatvorima" i naglasio da se Turska u poslednje vrijeme svojim postupcima i politikom "sve više udaljava od Evropske unije".

Bugarski premijer Borisov je rekao da je Turska najveći susjed EU i da je važno da se održi i djeluje sporazum EU-Turska o zaustavljanju ilegalne imigracije.

(N1 Srbija)