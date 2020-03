Jurić: Imam dokaze da je poznati političar zlostavljao decu

BEOGRAD - Osnivač Fondacije "Tijana Jurić", Igor Jurić, izjavio je danas da posjeduje dokaze, ali za sud nedovoljne, o poznatom političaru koji je seksualno zlostavljao djecu.

Gostujući na TV Prva, Jurić je rekao da je riječ o ozbiljnom političaru koji je "i te kako poznat i na nacionalnom nivou", a na pitanje voditelja da li će taj političar učestvovati u izbornoj kampanji i obećavati bolji život, Jurić je odgovorio: "Da".

"Da, imam dokaze koje sam imao u slučaju novosadskog doktora i čoveka koji je uhapšen pre njega, ja bih ih naravno dao. Imam određene dokaze koji nisu dovoljni. Nemam svedočenja. Fotografije sa kamera i to nije dovoljno za osuđujuću presudu", rekao je Jurić.

Kaže da upravo zbog toga izlazi u javnost, jer su neophodna svjedočenja, dodajući da, kao što se sada javljaju žrtve za nedavno uhapšenog doktora iz Novog Sada, očekuje da će se javiti i druge žrtve drugih ljudi, pa i političara.

"Ja im govorim, zaštitićemo vas, staću ispred vas…", dodao je on.

Odgovarajući na pitanje zašto o tom političaru nešto ne kaže njegovom šefu, odgovara da nije siguran da ga taj šef neće zaštititi i dodao da ne zna kome da vjeruje, odnosno da "većini političara ne vjeruje".

Na insistiranje voditelja da precizira o kome je riječ jer je u toku kampanja i vjerovatno će tog političara pozvati da gostuje, Jurić je rekao da je ta televizija, kao i druge televizije s nacionalnom frekvencijom, tog čovjeka već "ugošćavala iks puta".

"Ja sam rekao - moj najveći uspeh svega onoga što radim će biti kada nekog takvog čoveka strpam iza rešetaka. Da im pokažem da nisu svemoćni, jer se svi ti ljudi, kada sednu ovde kod vas, upravo tako osećaju. Kao da su najmoćniji i kao da im niko ništa ne može. Ja mogu da vam kažem da mi nije lako što ga gledam ovde kod vas i da mi to teško pada, ali mi s druge strane‚ treba još mnogo toga da ga strpam iza rešetaka", rekao je Jurić.

Govoreći o novosadskom doktoru sudske medicine, nedavno uhapšenom zbog pedofilije, Jurić je naveo da se o tom slučaju znalo dvije godine i to je bila, kako kaže, javna tajna.

Prema njegovim riječima, tek sada se javljaju žene, nakon više godina otkako su s njim imale kontakt, i govore o tome šta se dešavalo kada su bile kod njega u ordinaciji.

Jurić je, inače, na svojoj stranici na Facebooku objavio priču jedne od tih žena koja je bila kod pomenutog doktora, uhapšenog zbog nedozvoljenih radnji nad maloljetnom djevojčicom, a kako kaže, danas će biti objavljena i druga ispovijest, druge dejvojke koja je takođe bila zlostavljana u njegovoj ordinaciji.

Ukupno mu se, navodi, javilo šest žena koje su za vrijeme zlostavljanja bile maloljetne, a sada su punoljetne.

Na pitanje voditelja kako je saznao za taj slučaj, Jurić kaže da je saznao iz priča koje su se čule u gradu.

"Kada vam se za istog čoveka javi petoro ljudi i pita da li vi znate za njega, onda to već nije slučajnost, a onda su mi se javile konkrente žrtve. Tek kada smo prikupili dovoljno dokaza došli smo do saznanja, što nismo tada znali, da je on 2008. već bio osuđen, godinu dana je bio u zatvoru zbog obljube maloletnog lica", rekao je Jurić.

Kaže i da njegova fondacija ima dokaze za još pet osoba da su zlostavljali djecu.

"Mislim da ćete se iznenaditi kada budete čuli ko su sledeći ljudi za koje prikupljamo dokaze", istakao je on.

Na konstataciju da mu zamjeraju što objavljivanjem imena osumnjičeni bivaju javno osuđeni u javnosti, prije sudskog postupka, Jurić kaže da ne bi ni izašao u javnost da nije i te kako upoznat sa svakim slučajem, kao i sa svjedočenjima zlostavljane djece i da nema dokaza.

Na konstataciju da mu je ipak potrebna podrška policije i tužilaštva kako bi se prikupili dokazi protiv osoba osumnjičenih za zlostavljanje djece, Jurić kaže da u većini slučajeva ne smije da se obrati policiji, jer ne zna kome može da vjeruje.

"Konkretno, dokaze protiv novosadskog doktora ja sam odneo u policiju", rekao je Jurić i dodao da je on uhapšen sutradan.

O tome da se njegove slutnje obistinjuju, kaže Jurić, najbolje govori primjer Malčanskog berberina, i upitao: "Koliko je primera i dokaza potrebno da bi se doneo zakon koji bi omogućio policiji da prati pedofile kada izađu iz zatvora?"