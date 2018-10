Jutarnji: Prva žrtva u Vukovaru bio je Srbin

ZAGREB - Prvo ubistvo koje se može pripisati ratnom sukobu Srba i Hrvata u Vukovaru dogodilo se 29. juna 1991. godine, iako se za zvaničan početak sukoba u tom gradu uzima 25. avgust te godine, piše "Jutarnji list".

Na tadašnjem Trgu Slavije, a današnjem Vatikanskom, ubijen je Jovan Jakovljević (51), a njegov sin, Slobodan, kaže da se to dogodilo samo zato što je bio Srbin.

"Moj otac je ubijen samo zato što je bio Srbin i pri tome Srbin koji je u Vukovaru nešto značio s obzirom na to da je bio poslovođa na sportskom odeljku Veleprometa, pa je bio poznat u fudbalskim i lovačkim krugovima i to ne samo u Vukovaru nego na području cijele Jugoslavije. Nikome nije pravio probleme niti je on imao do tada bilo kakvih problema, a na kraju su mu presudili naši susjedi. Njegovo ubistvo bilo je poruka Srbima da nemaju više šta da traže u Vukovaru, ali je poslužilo i kao način da se stvari u našem gradu dodatno zakuvaju", ispričao je Slobodan Jakovljević (51), koji i dan danas živi u Vukovaru, gdje čeka ishod istrage o ubistvu svog oca.

Do dan danas, navodi list, nije otkriveno ko su bili nalogodavci i ubice Jovana Jakovljevića.

Slobodan Jakovljević, njegova majka Zorka i pet godina mlađi brat Zoran još čekaju epilog istrage.

O Srbima koji su u Vukovaru i okolini ubijeni ili nestali do 25. avgusta, odnosno 18. novembra 1991. godine kada je pala odbrana grada, u hrvatskoj javnosti se vrlo malo i vrlo rijetko govori i piše, navodi list.

Na tu činjenicu su u prethodnih nekoliko nedjelja ukazivali predstavnici srpske zajednice u Vukovaru, oglašavajući se povodom protesta koje je najavio, a potom i organizovao gradonačelnik Vukovara Ivan Penava nezadovoljan učinkom policije i Državnog tužilaštva Republike Hrvatske u rešavanju ratnih zločina nad Hrvatima u Vukovaru.