Jutarnji: "Za dom spremni" pod stalnim nadzorom policije

ZAGREB - Ploča sa ustaškim pozdravom “Za dom spremni” koja je u septembru 2017. preseljena iz Jasenovca na novu lokaciju nedaleko od Novske ima 24-satnu zaštitu policije

Kako piše, zagrebački "Jutarnji list", policajci koji bdiju uz nju ponekad su odjeveni kao civili i koriste automobil bez vidljivih policijskih oznaka, a ponekad su u službenom policijskom vozilu i u uniformama saobraćajne policije.

Lokacija na kojoj se HOS-ova ploča sada nalazi je pored puta koji od Pakraca preko Slavonskog Trokuta vodi prema Novskoj, a saobraćajni policajci koji dežuraju uz tablu ponekad zaustave neko vozilo koje tim putem prolazi i legitimišu vozače.

Fotoreportera "Jutarnjeg lista" koji se zaustavio kako bi fotografisao njihovu patrolu uz HOS-ovu ploču takođe su legitimisali.

Na njegovo pitanje jesu li tu zbog ploče HOS-a, odgovorili su potvrdno. Na pitanje osigurava li policija tu ploču 24 sata dnevno, takođe su odgovorili potvrdno.

Kad je 7. septembra prošle godine nakon višemesečnih javnih pritisaka na hrvatsku vladu sporna ploča HOS-a na kojoj je ispisan ustaški pozdrav "Za dom spremni" premještena iz Jasenovca na novu lokaciju kod Novske, ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, odgovarajući na novinarsko pitanje znači li to da se pozdrav “Za dom spremni” može koristiti svugdje drugdje u Hrvatskoj osim u Jasenovcu, rekao je:

“Ako ste danas dobro slušali predsjednika Vlade, to ne znači to... On je rekao da je ovo prva od dvije faze. Danas ploča više nije u Jasenovcu, a u drugoj fazi slijedi sveobuhvatno rješenje ovog pitanja”.

Pojasnio je kako je moguće da će Vlada pričekati Vijeće za suočavanje s prošlošću da Vladi da preporuke na osnovu kojih će se izraditi sveobuhvatan zakonski prijedlog koji bi riješio ovakva pitanja poput ploče s natpisom "Za dom spremni".

"Jutarnji" saznaje i da policije na mjestu na kojem se ploča danas nalazi nije bilo do 7. septembra prošle godine, kad je ploča i preseljena iz Jasenovca.

(jutarnji.hr)