KFOR: Vojska Srbije ne treba da nas obavještava o kretanju

​PRIŠTINA - Kfor je danas saopštio da je poslije izvještaja da su ministar odbrane Srbije Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) general Milan Mojsilović prije nekoliko dana posjetili jedinice VS raspoređene u Raškoj oblasti, na oko dva kilometara od administrativne linije sa Kosovom, "korisno podsjetiti da VS nije potrebno odobrenje Kfora za kretanje i obuku na teritoriji Srbije".

"U skladu sa postojećim sporazumima, VS je dužna da obavijesti štab Kfora samo u slučaju da neke od njihovih jedinica moraju da priđu bliže od 1.000 metara od administrativne linije. Informaciju Kforu mora dati Zajednička komisija za implementaciju, čija je misija da olakša komunikaciju i razumijevanje između komandanta Kfora i srpskih snaga bezbjednosti", naveo je portparol Kfor u saopštenju.

Kada je riječ o, kako dalje navodi portparol Kfor, Kosovskim bezbjednosnim snagama, njihovo raspoređivanje, prema postojećim sporazumima, zahtjeva prethodnu saglasnost komandanta Kfora za odlazak na sjever KIM.

"Kfor, u skladu sa svojim mandatom, može da se angažuje sa legitimnim predstavnicima lokalne zajednice na sjeveru Kosova kao dio ovog procesa saglasnosti", dodaje portparol.

U saopštenju portparola se podsjeća da su se sve strane uvijek pridržavale postojećih sporazuma, uz poziv da se tako nastavi.

"Kfor ostaje izuzetno oprezan i ima sposobnost i osoblje da obezbijedi bezbjedno i bezbjedno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice pod našim mandatom UN, na osnovu Rezolucije 1244 SBUN iz 1999. godine. Nastavićemo da pažljivo pratimo situaciju na terenu i aktivnosti duž administrativne linije, podržavajući dijalog za pronalaženje sporazuma za smirivanje tenzija na sjeveru Kosova", istakao je portparol Kfor.