KFOR poručio Srbima: Raziđite se ili ćemo vas ukloniti

ZVEČANE - Jedan predstavnik KFOR-a razgovarao je danas sa predstavnicima Srpske liste u Zvečanu i zatražio da se građani koji su okupljeni ispred opštine raziđu. On je upozorio da će, u suprotnom, KFOR preduzeti akciju kako bi sam uklonio građane.

Predsjednik Srpske liste Goran Rakić odgovorio je da se ispred opštine u Zvečanu nalazi nenaoružan narod i da će im se uskoro pridružiti žene i djeca, javlja izveštač "Tanjuga".

KFOR je potom pozvao medije koji izvještavaju na albanskom jeziku da uđu u zgradu opštine, gdje im je policija rekla da je to zbog njihove bezbjednosti.

Members of Srpska Lista talking to a member of KFOR in Northern #Kosovo As of now, QUINT, the EU, US and the UK have officially made statements denouncing Kurti's actions. pic.twitter.com/E1IoRG4tjw