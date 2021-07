KFOR postavio nove barikade u blizini Visokih Dečana

DEČANI - KFOR je prije nekoliko dana postavio nove barikade u blizini manastira Visoki Dečani, piše prištinska Gazeta Ekspres.

List tvrdi da je to izazvalo reakciju građana koji smatraju da barikade odražavaju nesigurnost, politički pritisak i prepreku za razvoj normalnog života.

Iz KFOR-a je saopšteno da su barikade postavljene u svrhu zaštite manastira Visoki Dečani. Ukazano je da su radovi na izgradnji puta Dečani-Plav blokirani, jer nisu ispoštovani dogovoreni uslovi, posebno u pogledu poštovanja Zakona o posebnim zaštićenim područjima.

"Ovaj zakon ima za cilj zaštitu od bilo kakvih aktivnosti koje mogu da oštete istorijski, kulturni, arhitektonski ili arheološki kontekst, prirodno okruženje ili vizuelno estetsko okruženje", naveo je KFOR.

Dodaje se da će radovi biti nastavljeni nakon rješavanja tehničkih problema.

"Sve lokacije vjerskog i kulturnog nasleđa vrijedne su za sve ljude na Kosovu i svi bi trebalo da doprinesu njihovom očuvanju," ističe KFOR.

Gradonačelnik Dečana, Bashkim Ramosaj rekao je da je obaviješten o postavljanju novih barikada u blizini manastira, ali da on insistira na tome da barikade budu potpuno uklonjene.

Organizacija Evropa Nostra uvrstila je srpski srednjevekovni manastir Visoki Dečani na listu najugroženijih spomenika kulture u Evropi. Privremene prištinske institucije već pet godina odbijaju da upišu zemljište koje pripada tom manastiru u katastar i pored presude kosovskog ustavnog suda.

Manastir je ugrožen i zbog izgradnje puta Dečani-Plav koji treba da prođe kroz zaštićenu zonu oko manastira.

The replacement of the artificial obstacles on the road to the #Decane monastery since the arrival in the area by units belonging to the @NATO-led #KFOR mission, was a decision taken by KFOR in agreement with the local authorities. See the full statement of KFOR below pic.twitter.com/xlV1VPGE87