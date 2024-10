K.K. otkrio motiv masakra: "Hteo sam da me doživljavaju kao psihopatu, da ostanem upamćen!"

K.K. iz OŠ "Vladislav Ribnikar" na današnjem suđenju njegovim roditeljima porodici Kecmanović otkrio je motiv stravičnog masakra. Kako saznaje "Blic", on je rekao da je želIo da ga "doživljavaju kao psihopatu i da ga se plaše"!

Prema informacijama koje posjeduje Blic, on je na današnjem suđenju odgovarao hladnokrvno na pitanja.

Kada je upitan zašto je ubio svoje vršnjake u OŠ "Vladislav Ribnikar" kratko je odgovorio.

“Rekao je da je želeo da ga ljudi doživljavaju kao psihopatu i da ostane "upamćen"”, kaže izvor "Blica".

Isti izvor dodaje da je dječak ubica rekao da je na taj način želio da stekne strahopoštovanje!

Miroslav Živković, branilac Nemanje Marinkovića instruktora streljane u koju je kako se sumnja otac dovodio dječaka da ga uči da puca, rekao je ispred zgrade suda da je danas K.K. vršio prepoznavanje njegovog klijenta.

Advokat porodica nastradalih Ognjen Božović, kao i advokat Marko Janković rekli su za medije da je današnje ročište završeno i da je sljedeće ročište zakazano za 1. novembar u Palati pravde, kao i da je današnji svjedok, K.K., završio sa davanjem iskaza.

Božović je ukazao da su na današnjem suđenju dobili odgovore na brojna pitanja.

Četiri sata davao iskaz

K.K. je 8. oktobra prvi put izašao iz bolnice u kojoj se nalazi od trenutka kada je počinio masakr, te je kolima Hitne pomoći, u pratnji policije, došao u Specijalni sud gdje je pristao da svjedoči protiv svojih roditelja. On je četiri sata davao iskaz.

Kako je "Blic" pisao, on je naveo da je nakon pucnjave izvadio okvir od pištolja i odbacio oružje dalje od sebe.

Na pitanje zašto je to učinio, rekao je: "Zbog lične bezbednosti, da me policija ne ubije".

"Majka je stalno tražila da budem najbolji"

K.K. je rekao da je njegova majka "kriva za sve".

“Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikala kada nisam bio najbolji. Zbog toga što je stalno tražila više od mene, ljutio sam se i ja na nju. To njeno ponašanje je uticalo da uradim to što sam uradio. Da nisam imao očeve pištolje, ovo ne bih učinio”, rekao je on na suđenju.

