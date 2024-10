Kada bi se Crna Gora mogla pridružiti EU: Moramo ubrzati ovaj voz

PODGORICA- Premijer Crne Gore Milojko Spajić je danas, na sastanku sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem, izjavio da očekuje da se ta zemlja pridruži Evropskoj uniji do 2028. godine.

"Moramo ubrzati ovaj voz i radnu temperaturu, da bismo zatvorili sva poglavlja do 2026. godine i da bismo bili buduća članica 2028. godine”, naveo je Spajić na sastanku u Podgorici.

On je rekao da očekuje da će veliki broj kompanija iz EU investirati u Crnu Goru, istakavši da će naredne dvije godine biti presudne za dalji napredak na evropskom putu, prenosi RTCG.

Fon der Lajen je rekla da EU čvrsto stoji uz Crnu Goru i da je članstvo 2028. godine ambiciozan cilj, na kome treba da se radi.

"Mi smo spremni da pružimo svaku vrstu podrške. Imate dobar razlog da budete ponosni na ono što je ostvareno, do kraja godine možete zatvoriti četiri poglavlja'', rekla je ona.

Fon der Lajen je istakla da je zadovoljna brzinom i kvalitetom napretka Crne Gore, kao i da je jasno da građani ove zemlje žele da se pridruže EU.

Ranije danas, Milatović je saopštio da je na sastanku sa Fon der Lajen razgovarao o daljem napretku države na evropskom putu.

Milatović je saopštio i da sa svojim timom drži fokus na EU agendi i da koristi svaku priliku da urgira prema relevantnim akterima na unutrašnjem planu da ostanu na visini zadatka i naprave otklon od zabrinjavajućih praksi.

"Do kraja godine očekujemo zatvaranje četiri pregovaračka poglavlja, ali Crna Gora može i mora bolje ukoliko želimo da ispunimo svoj cilj i do 2026. godine zatvorimo preostalih 30 poglavlja. Ne smijemo da se zadovoljimo rezultatima koji su ispod očekivanja, prvenstveno građana naše zemlje. Uvjeren sam da bi članstvo naše zemlje u EU bio i važan pozitivan signal i za druge zemlje kandidate", rekao je on, a piše Tanjug.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.