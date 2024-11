Kafić s najljepšim pogledom u Zagrebu od ljetos traži konobara: "Sviđa im se plata, ali…" (FOTO)

Caffe bar Sljeme 360° smješten je na vrhu televizijskog tornja na Medvednici. Iako lokacija privlači posjetioce, vlasnici muku muče s pronalaskom konobara. Oglas su objavili ljetos, ali konobara još nisu pronašli.

Kako stoji u oglasu, uz osnovnu platu od 1600 evra netto, nude i dodatnih 100 evra za topli obrok, subvenciju za prevoz od 47.78 evra te bonuse od prodaje specifičnih artikala. Bez bonusa ukupna primanja dosežu gotovo 1.750 evra. Kafić je udaljen 50 metara od gornje stanice žičare. Osim toga, poslodavac obezbjeđuje prijevoz do tornja sa pick-up lokacije u Zagrebu, prenosi Index.hr.

"Tražimo samostalnu, vedru, komunikativnu, urednu, odgovornu i profesionalnu osobu za poziciju konobarice ili konobara, koja je spremna i sposobna raditi samostalno i u timu", naglasili su u oglasu.

Pa zašto onda ne mogu pronaći radnike? Evo šta o tome kaže Lana Hrastić iz OIV tornja Sljeme.

"Sad nakon malo veće medijske pažnje imamo više upita. Dosta nam se javljaju ljudi bez iskustva jer im se sviđa iznos plaće, ali mi tražimo nekog s iskustvom. Dosta zovu strani radnici. Oni se najviše javljaju preko Facebooka. Ali ovo je lokacija na kojoj se očekuje hrvatski jezik. Ne možemo zaposliti nekog tko ne govori hrvatski jezik", poručila je ona, prenosi Index.hr.

"Oglas je aktivan već neko vrijeme. Imali smo dobrog kandidata koji živi u Dugom Selu i onda je to problem. Treba mu više od sat i pol da dođe doma. Lokacija je dosta zeznuta. Nema dosta konobara u Zagrebu i to je stvarno problem. Dosta ljudi ni nema iskustva. I mi sad imamo puno upita, ali rijetko tko je potencijalni kandidat. To su sve ljudi koji kažu da su radili mjesec dana kao konobari i to je u redu, ali treba nam netko tko je već spreman", dodala je.

Inače, sljemenski toranj ponovo je otvoren za javnost u maju 2023. godine, nakon kratkog perioda otvorenosti osamdesetih. Sagrađen 1976. godine, toranj je postao zaštitni znak Zagreba i Medvednice.

