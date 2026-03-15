​KOSOVSKA MITROVICA - Zakon o strancima na Kosovu i Metohiji, čija je najavljena primjena izazvala strah Srba na KiM da će biti stranci u svojim kućama, kao i da će ih prištinske vlasti protjerivati ako nemaju njihova dokumenta, neće se primjenjivati u izvornom obliku.

Ključne informacije:

Rok za dokumenta produžen na tri mjeseca

Privremene boravišne dozvole za radnike iz Srbije

Ljekarima, profesorima i studentima olakšana procedura

Više od 10.000 ljudi pogođeno zakonima

Još nema odluke o primjeni zakona o vozilima

To je dogovoreno na sastanku specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Petera Sorensena i Aljbina Kurtija, premijera privremenih prištinskih institucija, a potvrdili su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i Srpska lista.

Produžen rok

Za dobijanje dokumenata prištinske administracije produžen je rok na tri mjeseca, a olakšana je procedura za ljekare, profesore i studente.

Nakon odluke da se Srbima da dodatni rok za dokumenta, član predsjedništva Srpske liste Igor Simić rekao je za RTS da je time otklonjena suštinska opasnost za opstanak i ostanak srpskog naroda na KiM.

"Da je zakon primenjen na način kako je prvobitno bilo najavljeno iz Prištine, hiljade ljudi bi ostalo na administrativnim prelazima odvojeno od svojih porodica", kaže Simić.

Vlasti u Prištini najavile su da će Srbima na KiM biti dat rok od tri mjeseca da pribave lokalna dokumenta, uoči početka primjene Zakona o strancima.

Višenedjeljni razgovori

Istovremeno, stanovnicima centralne Srbije koji rade i studiraju na sjeveru KiM biće omogućeno da dobiju privremene dozvole boravka u trajanju od godinu dana.

Ovo rješenje uslijedilo je nakon višenedjeljnih razgovora predstavnika Beograda, Prištine i Evropske unije.

Potvrđeno je da je dogovor postignut uz posredovanje šefa Kancelarije EU u Prištini i izaslanika EU za dijalog Petera Sorensena.

Vučić je izjavio da rješenje postignuto u vezi sa primjenom Zakona o strancima na KiM predstavlja olakšanje za srpski narod.

"Iako tu nema lepih i lakih rešenja, postignut je jedan model sa čijim detaljima sam upoznat. Zahvalan sam na trudu Evropljana koji su hteli da izbegnu katastrofu bilo kakvog sukoba", rekao je Vučić, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Izbjegnute teške posljedice

Simić je rekao je da je postignutim rješenjem izbjegnut scenario koji bi, kako kaže, imao teške posljedice po srpsku zajednicu na KiM.

Dodao je da je zakon primijenjen na način kako je prvobitno bilo najavljeno, hiljade ljudi našlo bi se u veoma teškoj situaciji.

"To bi značilo da bi hiljade Srba 15. marta, samo zato što nemaju prištinska dokumenta, moralo da ostane na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i da budu odvojeni od svojih porodica", naveo je Simić.

Upozorio je da bi takva situacija ozbiljno ugrozila funkcionisanje obrazovnog i zdravstvenog sistema.

"Bio bi paralisan obrazovni i zdravstveni sektor, jer veliki broj profesora na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici nema kosovska dokumenta", dodao je Simić.

Prema njegovim riječima, problem bi nastao i za ljekare i medicinske radnike koji iz centralne Srbije dolaze da pružaju zdravstvene usluge građanima na Kosovu i Metohiji.

Tiče se više od 10.000 ljudi

On navodi da je ovim pitanjem bilo obuhvaćeno više od 10.000 ljudi koji žive na KiM.

"To je skoro deset odsto ukupnog stanovništva, a ugrožavanjem rada zdravstvenih i prosvetnih institucija bili bi pogođeni svi - bolesni, deca i stari", rekao je Simić.

Što se tiče Zakona o vozilima, još se čeka konačna odluka kada će i kako započeti njegova primjena.

Politikolog Ognjen Gogić objasnio je za Euronews kako će ta dva zakona uticati na Srbe. Kako je rekao, ono što im je zajedničko jeste to da pogađaju srpsku zajednicu, ali definišu različite materije, odnosno oblasti.

"Zakon o strancima definiše ulazak i boravak na KiM licima koja nemaju prištinska dokumenta, dakle koja su sa stanovišta vlade u Prištini stranci", kazao je Gogić.

Međutim, kako dodaje, problem koji srpska strana ima sa tim je što taj zakon zapravo kao strance tretira i državljane Srbije, odnosno lica koja imaju srpska dokumenta, a nemaju prištinska dokumenta.

"To je sporno zbog toga što prije svega ima lica koja na KiM žive i rade godinama, pa i decenijama sa srpskim dokumentima isključivo, bez ikakvih problema", rekao je Gogić.

Ovi zakoni nisu novi

Gogić kaže da i Zakon o vozilima takođe pogađa srpsku zajednicu.

"Zbog toga što kada je vršena registracija na RKS tablice, kad su Srbi morali da promene tablice, jedan broj njih zapravo nije želeo da pređe na RKS tablice, već su prebacili svoja vozila na svoje prijatelje i srodnike u centralnoj Srbiji, a od njih su dobili ovlašćenja za upravljanje motornim vozilima", dodao je Gogić.

Prema njegovim riječima, "znači, u smislu ovog zakona o vozilima koji je primijenjen ili treba da počne, u nekom momentu zapravo oni više neće moći da koriste ovlašćenja".

"Dakle, prištinska policija više im neće omogućiti da koriste to ovlašćenje i ta vozila će onda isključivati iz saobraćaja. Tako da zapravo oba zakona pogađaju srpsku zajednicu", rekao je Gogić.

Riječ je o zakonima koji nisu novi. Naime, Zakon o strancima je donesen 2013. godine, Zakon o vozilima je donesen 2017. godine. Međutim, nijedan zakon nije bio primjenjivan do sada.