Kako hrvatska Vikipedija piše o Jasenovcu; Zurof: Skandal

BEOGRAD -- Na hrvatskoj verziji Vikipedije o Jasenovcu se piše se kao o “sabirnom logoru“, dok su fašistički zločini minimizirani, piše “Balkan insajt“.

Sa svojim nacionalističkim stavovima, činjeničnim greškama, nedostatkom akademskih referenci i izostavljenim činjenicama o istoriji iz Drugog svjetskog rata, Vikipedija na hrvatskom jeziku nije pouzdan izvor, kažu analitičari za BIRN.

Kako navode, posebno su nepouzdani tekstovi koji se odnose na ustaški pokret i njegove zločine, a najjasniji primjer za to je tekst o najvećem ustaškom logoru Jasenovac.

Na primjer, naslov tog teksta u hrvatskoj verziji je ”Sabirni logor Jasenovac” - izraz koji nema toliko negativne konotacije kao izraz „koncentracioni logor“.

Tim povodom, oglasio se i direktor Centra “Simon Vizental” Efraim Zurof koji je naveo da je tekst “nevjerovatno skandalozan”.

“Potpuno negiranje Holokausta i negiranje zločina nad Srbima, Romima i antifašističkim Hrvatima”, naveo je Zurof na Tviteru.

How Croatian Wikipedia Made a Concentration Camp Disappear :: Balkan Insight https://t.co/3Ie6F7SvKh

Incredibly outrageous!! Outright Holocaust denial and denial of crimes against Serbs, Roma and anti-fascist Croats!!!