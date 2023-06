Kako izgleda život na najmoćnijem američkom brodu koji je stigao u Split (FOTO/VIDEO)

Najmoderniji nosač aviona na nuklearni pogon, USS Gerald R. Ford, koji je jutros uplovio u luku u Splitu, može da nosi 75 aviona, broji 4.600 članova posade i prvi je nosač dizajniran u više od 40 godina.

"USS Gerald R. Ford" (CVN 78) najnoviji je nosač aviona američke mornarice. Kao prvi brod u klasi za sljedeću generaciju nosača aviona, donosi mnogo tehnolgija za postizanje veće borbenosti, sposobnosti preživljavanja i zajedničke interoperabilnosti, uz smanjenje operativnih troškova i troškova održavanja.

Ovo je prvi novi nosač dizajniran u više od 40 godina, a osmišljen je da ima fleksibilnost za rad s budućim generacijama aviona.

Zamijenio je Enterprajz, jedini aktivni nosač aviona u Američkoj mornarici koji nije klase Nimic. Sljedeći nosači aviona iz klase "USS Gerald R. Ford" će, po planu, polako zamjenjivati nosače iz Nimic klase.

Dok je početna cijena bila pet milijardi dolara, tokom izgradnje skočila je na 12,8, a onda je još 4,7 milijardi utrošeno na razvoj i istraživanje.

Brod nosi najnaprednije palubne lovce, kao što su F-35C Lightning II i F/A-18E/F Super Hornet, avione ranog upozorenja za sve vremenske uslove E-2D Advanced Hawkeye, mornaričke jurišnike za protivelektroničku borbu EA-18G Growler, kao i višenamjenske helikoptere MH-60R/S i brojne tipove bespilotnih letjelica. Za njihovo katapultiranje koristi se elektromagnetski katapult kojim je parni katapult poslat u istoriju.

Kombinovana snaga dva nuklearna reaktora od 600 megavata je tri puta veća od one na nosaču klase Nimic koji Ford treba da zameni i dovoljna je za napajanje malog grada.

Što je Ford, zapravo, i jeste. Iako napredni sistemi broda zahtijevaju manje mornara za njihovu posadu, na njemu uvijek ima više od 4.000 ljudi. Na brodu se u toku dana podijeli oko 18.000 obroka koje pravi više od 100 kuvara.

Ipak, kako se najveći dio broda koristi za skladištenje opreme, mornari spavaju u skučenim prostorima, koje nekada dele i sa 60 drugih kolega, uključujući i jedno kupatilo po sobi.

Sa druge strane, na njemu su im dostupne teretana, košarkaški teren, soba za stoni tenis, biblioteka, bioskop na otvorenom, prodavnica…

Brod je, kao i cijela klasa, dobio ime po 38. predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Džeraldu Fordu koji je, između ostalog, tokom Drugog svjetskog rata služio i na nosaču aviona Monterej.

Kumovala mu je njegova kćerka Suzan. Ona je tom prilikom ostavila na brodu vremensku kapsulu u kojoj su bile stvari njenog oca – dio kamena sa Bijele kuće, njegove pečate i novčiće.

