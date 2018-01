Kako je Hitler govorio o NDH i Hrvatima?

Knjiga “Hitler’s Table Talk” izdata je još pedesetih godina, a 2000. doživjela je reizdanje. Rai se o zbirci monologa Adolfa Hitlera te razgovora koje je vodio s bliskim saradnicima od 1941. do 1944. godine. Sve njegove riječi zabilježili su Hajnrih Hajm, Henri Piker i Martin Borman. Hitler je govorio o religiji, filozofiji, politici, brojnim drugim temama, a na nekoliko mjesta u knjizi spominju se Hrvati i NDH.

On na nekoliko mjesta spominje Hrvate u kontekstu koji nije baš posebno laskav. Hitler je za Hrvatsku tvrdio da je sjajna turistička atrakcija. Kada bi Hrvati bili dio Rajha, kao izvrsni vojnici njemačkog Firera čuvali bi močvarna područja.

"Kada bi Hrvati bili dio Rajha, kao izvrsni vojnici njemačkog Firera čuvali bi močvarna područja. Kako bilo, ne bi se prema njima trebalo ponašati onako kako to sada čini Italija. Hrvati su jako ponosan narod i trebalo bi ih zakletvom vjernosti vezati direktno uz Firera. U tom slučaju mogli bismo se na njih potpuno osloniti. Recimo, kada ispred mene stoji Kvaternik (op.a. Slavko Kvaternik, ustaški ideolog), u njemu vidim sve ono što Hrvati jesu - čvrsti u prijateljstvu, a njegova riječ obvezuje zauvijek”, rekao je Hitler u jednom od svojih govora.

Ipak, istorijske okolnosti pokazuju kako je Hrvatska za njega bila izvor za pljačku i besplatnu radnu snagu.

Svaki trideseti čovjek išao je u Njemačku na prisilni rad, a mnogi se nisu vratili. Riječ je o više od 200.000 ljudi iz Hrvatske i s područja BiH.

Nadalje, iz NDH su nacisti eksploatisali poljoprivredne proizvode i rudu.

"Mađarima se lakše upravlja nego Rumunima. Kakva šteta da umjesto Rumuna ne možemo postaviti Hrvate", sanjario je Hitlero pokornosti drugih naroda.

Ubrzo potom otkriva skrivene želje.

"Govoreći opet o Hrvatima, privlačna mi je ideja, gledano s etničkog stanovišta, da ih treba germanizovati. S političkog gledišta ipak ta ideja nije ostvariva", objašnjava Hitler.

U NDH njemački državljani bili su u bitno boljoj poziciji od ostalog nenjemačkog stanovništva.

U svojim razgovorima Hitler spominje i ideju o gotskom porijeklu Hrvata.

"Hrvati su vrlo uporni u želji da ih ne smatramo Slavenima. Oni tvrde da su potomci Gota. To što govore slavenskim jezikom za njih je samo slučajnost", nastavlja Firer.

NDH mu nije bila blizu misli ni srca

Gotska teorija smatra Hrvate slavenizovanim Gotima. Splitski arhiđakom Toma u 13. vijeku je govorio o toj teoriji, ali na vrlo klimavim i nimalo naučno utemeljenim činjenicama.

Istoričari se slažu da neke Hitlerove izjave, izvađene iz konteksta, možda djeluju laskavo, ali na kraju jasno je da mu NDH nije bila blizu misli ni blizu srca, jer se u tom periodu bavio puno većim problemima osvajanja evropskog tla. Bio je neobrazovan Ipak, kroz razgovore je vidljivo da je razmišljao o aktuelnim trenucima, a pokazao je i neobrazovanost u ključnim situacijama.

"Iskopali su glavu neandertalca i uskliknuli: To je bio naš predak. Kako znaju da taj nazovi neandertalac zapravo nije bio majmun? Sve što o tome mogu reći jeste da to sigurno nisu bili naši preci. Kada nas pitaju o našim precima, uvijek trebamo isticati da su to bili Grci", rekao je objašnjavajući kasnije da su kipovi grčkih bogova jasna vizija pravog germanskog čovjeka, jer Grci su za njega Germani i niko u antici nije uspio dostići njihovu nadmoć.

Upoređujući glave grčkih kipova s profilom njemačkih ljudi, Hitler zaključuje da sličnost očigledna.

Trudio se da okaže svoje znanje njegovi savremenici teško su probavljali takve tvrdnje, navodeći da su razgovori s njim izuzetno naporni i dosadni. Istoričar Maks Domarus kaže da je Hitler inzistirao na potpunoj tišini dok on govori i nije dopuštao upadice ni potpitanja.

"Uvijek je Hitler taj koji govori! On može biti Firer koliko god hoće, ali uvijek se ponavlja i dosađuje gostima”, navodno je jednom prilikom izjavila Magda Gebels, supruga Hitlerovog ministra Josefa.

Savremenici su takođe tvrdili da se u društvu učenih ljudi Hitler jako trudio da pokaže svoje znanje. Knjiga “Hitler’s Table Talk” osim na njemačkom, dostupna je na francuskom i engleskom jeziku.

U Rusiji su 2008. godine zakonom zabranili njeno posjedovanje i distribuciju zbog rasističkih komentara punih mržnje prema Rusima i Židovima.

