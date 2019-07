Kako je pao "Balkanski kartel": Od Srbije do Kine uhapšeno 16 osoba

BEOGRAD - Nešto više od tone zaplijenjenog kokaina, oduzeta zbirka luksuznih satova i automobila, zaplijena više od dva miliona evra u gotovini - rezultat je velike međunarodne akcije kodnog imena "Familia" na područjima triju kontinenata u kojoj su pali i Srbi.

Istraga koja je trajala nešto više od godinu dana i zvanično je završena hapšenjem 16 osoba za koje se smatra da su činila organizovanu kriminalnu grupu kojom je rukovodio Crnogorac javnosti poznat pod imenom Majk (Majkl) Dokovič, a čije je pravo ime Iljmija Frljučkić.

Rezultate akcije koju je inicirao hrvatski PNUSKOK, a u kojoj su učestvovali EUROPOL, Frontex, američka DEA te policije, specijalizovane agencije i tužilaštva iz brojnih zemalja - od Hong Konga, Paragvaja i Urugvaja, preko policija Srbije, Belgije, Švajcarske, Italije, Francuske, Češke, Slovenije - predstavljeni su u četvrtak u MUP-u u Hrvatskoj.

Tada se moglo čuti da su prva hapšenja bila u dalekom Hong Kongu u aprilu ove godine, kada je zaplijenjen 421 kilogram kokaina u nekoliko različitih skladišta.

"Podaci koje smo dobili preko DEA-e koincidirali su i sa saznanjima naših agencija o međunarodnoj grupi krijumčara kokaina. Uhvaćeno je pet osoba, dvojica državljana Hong Konga i trojica Australijanaca", rekao je Beri Či-ving Lai, predstavnik hongkonškog Carinskog istražnog odjeljenja za kriminal, objasnivši da su na pošiljkama kokaina pronađeni utisnuti brojni pečati koji, prema njihovom mišljenju, predstavljaju oznake narko-kartela.

Drugi krak istrage vodio se na području Evrope, gdje je su u maju ove godine sinhronizovanim hapšenjima istražitelji uspjeli da dođu do narko-bosa Dokoviča. On je uhapšen u Bazelu i kod njega je tada pronađeno 600 kilograma kokaina koji je privatnim letom prošvercovan iz Urugvaja u Švajcarsku.

To je učinjeno tako što je narko-grupa iznajmila mlaznjak na koji je, pretvarajući se da je komercijalni let, ukrcala putnike. Uz to su iznajmili i stjuardesu, a letjelicom su upravljali piloti iz Češke koji su takođe uhvaćeni.

"Kod njih je tada pronađeno milion evra u gotovini. Njima će se suditi pred češkim sudom, a prijeti im kazna od 10 do 18 godina zatvora", rekao je pukovnik Bretislav Brejča, zamjenik direktora češkoga Nacionalnog odjeljenja za droge, prenosi hrvatski "Jutarnji list".

Treći krak istrage vodio se na teritoriji Srbije i Hrvatske. U Zagrebu je uhvaćeno pet osoba, među kojima je i Pjer Šarac, kao i rovinjski policajac Ivan Lešić koji je krijumčare navodno servisirao tajnim podacima.

U Srbiji, čiju su policiju u ovoj akciji u hrvatskom MUP-u ocijenili kao "najboljeg i najpouzdanijeg partnera" uhvaćene su dvije osobe i kod njih je pronađeno i nekoliko pištolja s prigušivačima.

Ko čini balkanski narko-kartel?

"Otkriveno je da 60 odsto tržišta narkoticima na području Evrope vode kriminalne strukture s područja Balkana. Riječ je o jednoj strukturi s fluidnim ustrojem, poput kartela, koja po potrebi objedinjuje nekoliko organizacija zbog određenoga posla, dakle nekoliko različitih organizacija", odgovorio je voditelj Službe kriminaliteta droga PNUSKOK-a na novinarsko pitanje što znači pojam "balkanski narko-kartel".

Podsećanja radi, Dražen Letić (46) iz Sremske Mitrovice i Nevenka Čuturić, državljanka BiH i devojka Majka Dokoviča, uhapšeni su zbog sumnje da su bili dio klana kojim rukovodi Crnogorac sa bezbroj identiteta.

(Blic.rs)