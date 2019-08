Kako je pronađen ubica šestočlane porodice iz Zagreba

ZAGREB - Stravično višestruko ubistvo potreslo je Hrvatsku. Šestočlana porodica ubijena u porodičnoj kući na zagrebačkoj Kajzerici. Ubio ih je bivši partner jedne od ubijenih žena, s kojom je imao dijete. Policija ga je pronašla u Brezovici, ali prilikom pokušaja hapšenja ubica se ubio.

Kako je tekao lov za okrutnim ubicom u Dnevniku Nove TV ispričao je Alen Klabot, komadant specijalne policije koji je rukovodio cijelom operacijom.

''Do počinitelja dovela je krim analitika, odnosno krim policija koja je analizom mobilnih signala došla do podatka da se on nalazi na području na kojem je potom i lociran. Stožer je izdao zapovijed. Nekoliko pripadnika timova Antiterorističke jedinice Lučko krenulo je u tom pravcu. Kad su uočili vozilo započeli su sa standardnim operativnim procedurama. Zatekli su vozilo prema Brezovici, prema jednoj od mogućih lokacija na kojem je on po našim saznanjima planirao otići'', rekao je Klabot.

''To je rezultat unaprjeđenja rada u policiji, brzog formiranja stožera, brzog protoka informacija i analiza. Krim policija je dala konkretan položaj lociranjem telefona, tako da su timovi odmah krenuli prema toj poziciji. Zatekli su vozilo, u tom trenutku nisu znali je li osoba u vozilu. Izvršili su pregled vozila. S obzirom na to da ga nisu pronašli u vozilu, zauzeli su područje i počeli s pozivanjem. Jer nisu ga odmah uočili. U tom trenutku pozivanja čuo se hitac i pretpostavlja se da je to trenutak u kojem si je oduzeo život'', rekao je Klabot.

Ubica je ubistva počinio pištoljem u čiji šaržer i ne stane mnogo metaka.

''Ima spremnika s manje i više metaka. Ali to nije bitno. Bitno je da je on bio spreman. Pogodci su bili precizni. Radilo se o izuzetno opasnoj osobi. Stoga je i reakcija stožera bila da se odmah uključi najelitnija antiteroristička jedinica Lučko i da se tom problemu pristupi maksimalno ozbiljno'', pojasnio je Klabot.

Dodaje da se radi na tome da se takve počinioce što prije locira i blokira.

''On je mogao u međuvremenu konsolidirati svoja razmišljanja, završiti u Arena centru i tamo napraviti veći problem od ovog'', kaže Klabot.

Zato je kaže, brza i dobra koordinacija jedinica različitih policijskih rodova, izuzetno važna.

''Upravo tu možemo spriječiti daljnje i moguće žrtve'', rekao je on, prenio je N1.