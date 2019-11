Kako su svjetski i regionalni mediji izvjestili o Vučićevom zdravlju

BEOGRAD - Svjetski i regionalni mediji prenijeli su danas vijest da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primljen na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu zbog kardiovaskularnih problema.

Savjetnica predsjednika Suzana Vasiljević rekla je Tanjugu da je zdravstveno stanje Vučića stabilno, a britanska agencija Rojters i ruska agencija TAS S i same su stupile u kontakt s neimenovanim izvorima kako bi se informisale o situaciji.

"Predsjednik se osjeća dobro, nema opasnosti", navodi TAS S da je rekao "izvor upoznat sa situacijom".

Rojters prenosi da je vladin zvaničnik, koji je tražio da ostane anoniman, rekao da je predsjednik Srbije sada stabilno.

Serbia's Vucic admitted to hospital with heart problems https://t.co/o7FWROxEJf pic.twitter.com/hImpDPV8Wk

Američka agencija AP takođe je prenijela saopštenje Generalnog sekretarijata predsjednika Srbije da je on juče primljen na VMA zbog kardiovaskularnih problema.

AP podsjeća da su srpski mediji u prošlosti pisali da 49-ogodišnji Vučić pati od visokog krvnog pritiska.

Vijest o predsjednikovom zdravstvenom stanju prenio je i katarski sajt "The Peninsula Qatar".

Serbian President #AleksandarVucic has been hospitalised with "cardiovascular problems", his office said Saturday.#Serbiahttps://t.co/MtSV6sdJyO