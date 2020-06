Kakva greška "Njujork tajmsa"

Njujork - Poznati američki list na Tviteru objavio da je sastanak u Vašingtonu otkazan jer je lider Srbije optužen za ratne zločine. Svakome se dogodi da pogriješi, ali izgleda da ugledni "Njujork tajms" ne ispravlja grešku pretjerano brzo čak ni kada im na nju ukažu stotine čitalaca, prenio je RTS.

Najavljujući na Tviteru tekst o otkazivanju sastanka Beograda i Prištine u Vašingtonu "Njujork tajms" je napisao da je do otkazivanja došlo jer je "lider Srbije optužen za ratne zločine", iako u podnaslovu ispod prateće slike u istovijetnoj rečenici piše da se radi o "lideru Kosova".

Najava je izazvala mnogo komentara u kojima se većinom skreće pažnja da se radi o netačnom navodu, ali navod nije promijenjen ni nekoliko sati kasnije.

Inače, sam tekst o otkazivanju sastanka izazvao je reakciju glavnog američkog pregovarača Ričarda Grenela koji je na Tviteru napisao da je u njemu puno grešaka što i ne čudi jer autor s njim nije ni razgovarao.

Autor teksta Patrik Kingsli odgovorio mu je da je od februara jedanaest puta pokušao od njega da dobije izjavu na razne teme, ali da mu je Grenel uvijek bio nedostupan.

Grenel je to potvrdio rekavši da je odbio komunikaciju zbog Kingslijeve pristrasnosti koja po Grenelu uzrokuje tekstove sa toliko grešaka.

Takođe, ovo je drugi gaf "Njujork tajmsa", koji je prije samo nekoliko dana napisao da će se predsjednik SAD Donald Tramp 27. juna u Bijeloj kući sastati s Vučićem. Opet je reagovao Grenel koji je rekao da je tekst netačan, da bi američki list promijenio dio teksta u kom je naveo da će se Vučić sresti ustvari s Grenelom.

Lots of errors in this piece. And no wonder....the reporter never spoke to me. -our approach has always been to concentrate on jobs and the economy. -we never believed this would be a quick win (a constant media narrative that is totally wrong and without any facts) https://t.co/DAaQPv22py