Kakvo vrijeme vas očekuje ako idete na odmor u Hrvatsku?

ZAGREB - U Hrvatskoj se narednih dana očekuje toplotni talas, uz dnevnu temperaturu i do 36 stepeni Celzijusovih, a od petka, 26. jula, mogući su pljuskovi sa grmljavinom prvo u gorju i centralnoj Hrvatskoj, zatim i u ostalim krajevima i većem dijelu Jadrana.

U istočnoj Hrvatskoj sutra će prevladavati sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost u Podunavlju.

Najniža temperatura biće od 16 do 19, najviša od 31 do 33 stepena Celzijusova, naveo je meteorolog Zoran Vakula u prognozi za HRT. U centralnom dijelu zemlje očekuje se sunčano i vedro, uz slab vjetar, a danju još i toplije nego prethodnih dana. Najviša temperatura iznosiće i do 34 stepena Celzijusova i označava početak toplotnog talasa na području Zagreba, gdje će tokom noći biti oko 20 stepeni Celzijusovih.

Sunčano i vruće očekuje se i na sjevernom Jadranu i nižim dijelovima gorske Hrvatske s najvišom temperaturom od 30 u gorju do 35 stepeni na obali, gdje se nastavlja toplotni talas. Ujutro je moguća slaba do umjerena bura. U Dalmaciji se očekuje najniža temperatura oko 25 stepeni, a najviše od 33 do 36 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će ponegdje biti umjerena bura, od sredine dana duvaće umjeren sjeverozapadni vjetar. Na jugu Hrvatske ujutro može biti jake bure, a poslije podne će duvati umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, uz moguće nemirno more. Temperatura će biti od 33 stepena Celzijusova, a ponegdje će iznostiti i 36 stepeni, pa je opasnost od toplotnog talasa velika, naveo je Tomislav Kozarić iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a.

U četvrtak i petak, 25. i 26. jula, opasnost od toplotnog talasa koji može djelovati na zdravlje biće povećan i u unutrašnjosti, posebno u srednjoj Hrvatskoj, gdje najviša temperatura može biti i 35 stepeni Celzijusovih, a noći bi mogle biti tople.

Od petka se očekuje nestabilnije vrijeme, uz moguće pljuskove i grmljavinu, prvo u gorju i centralnoj Hrvatskoj, zatim i u ostalim kopnenim krajevima, pa i na većini Jadrana, posebno na sjevernom dijelu. Moguće je i jače grmljavinsko nevrijeme.

Kolone na prilazima turističkim centrima

Povremeno je pojačan saobraćaj u oba pravca na prilazima turističkim centrima duž jadranske obale, a usporeno u kolonama uz povremene zastoje vozi se na prilazima Zadru, Šibeniku, Trogiru, Splitu, Stobreču, Omišu, Makarskoj i Dubrovniku.

Kolona teretnih vozila na autoputu Bregana-Lipovac pred naplatnom stanicom Bregana u smjeru Slovenije duga je oko jedan kilometar (teretna vozila nalaze se na zaustavnoj traci), a  pred graničnim prelazom Bajakovo oko dva kilometra.

Hrvatski auto-klub (HAK) moli korisnike za strpljenje.

U saobraćaju je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista, pa iz HAK-a vozače ostalih vozila upozoravaju da prilikom uključivanja u saobraćaj, prestrojavanja, preticanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju učesnika u saobraćaju, da im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrsnicama.

Bicikliste, mopediste i motocikliste se podsjeća da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.