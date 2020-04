Kalinić: Tražićemo da se u Hrvatskoj uvede obavezni vojni rok

ZAGREB - Načelnik Kancelarije za upravljanje u hitnim situacijama u Zagrebu Pavle Kalinić, obišao je statističare koji još rade na procjenama štete nakon zemljotresa.

Kalinić je tom prilikom rekao da će insistirati na uvođenju obaveznog vojnog roka u Hrvatskoj i za muškarce i za žene, prenosi portal Indeks.

„Dalje ćemo pokušavati da proširimo civilnu zaštitu i insistiraćemo i dalje na uvođenju obaveznog vojnog roka jer je ovo pokazalo da su nam ključni klinci od 18 do 30 godina. Vojni rok na četiri mjeseca, po švajcarskom modelu, isto za žene i muškarce, jer mi smo nacija s malo ljudi i to je jedino rješenja da u kriznim situacijama možemo reagovati adekvatno. Zahvaljujem civilnoj zaštiti koja je 48 sati bila na terenu, to su bili stariji ljudi“, rekao je Kalinić.

„Tražimo da se uvede obavezni vojni rok i ne vidim kome je bilo u interesu da se to ukine“, nalgasio je on.