Kapetan Dragan: Milošević me na prevaru vratio u Beograd

"Oluja" je osebujan, lako dokaziv zločin i najgori oblik etničkog čišćenja. Slaviti tako nešto je neukusno i nemoralno, kaže Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, bivši komandant vojne formacije "Knindže" koja se borila na strani Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine.

U intervjuu za "Glas plus" govori o detaljima svoje burne biografije i razbija veo misterioznosti koji ga je pratio od početka devedesetih godina prošlog vijeka i dolaska u Srpsku Krajinu, pa do 11 godina provedenih u ekstradicionom pritvoru u Australiji i dvije i po godine u zatvoru u Lepoglavi u Hrvatskoj odakle je krajem marta ove godine pušten na slobodu.

Vasiljković se osvrnuo na proslavu 25 godina od hrvatske vojno-policijske akcije Oluja” "u Kninu. Ističe da je riječ o zločinu u kojem je 250.000 Srba protjerano sa svojih vjekovnih ognjišta iz Hrvatske, a brojni ljudi ubijeni.

Kapet Dragan tvrdi da je Slobodan Milošević kriv za ono šo se desilo Srbima i Republike Srpske Krajine.

"Ja sam odgovoran za sve što je bilo pod mojom komandom i za sve što se radi u Fondaciji 'Kapetan Dragan'. Ne vidim zašto Milošević ne bi bio odgovoran, ako ni za šta drugo onda za uvođenje sankcija srpskom narodu preko Drine. Da ništa drugo nije uradio, on je time sebe proglasio za izdajnika i o tome nema diskusije", rekao je Vasiljković.

Kako kaže, lično je imao s njim sukob nakon bitke za Glinu 1991. godine .

"Umesto da nam je podelio ordenje, on je mene vratio u Srbiju, a 'Knindže' su rasformirane. On je to uradio zato što nije želeo da jedan Beograđanin, kao što sam ja, bude u vrhu zbivanja u Srpskoj Krajini i kako bi ubedio svet da Srbija nije u ratu", priča Vasiljković.

Dodaje da ga je Milošević u Srbiju vratio na prevaru.

"Vratio me na prevaru, jer mi je poslata poruka da se pravi srpska vojska i da mene vidi na mestu glavnog inspektora srpske vojske, a takva ponuda svakome imponuje. Moj angažman u Krajini je bio isključivo moja dobra volja i nije imao nikakve veze sa državom Srbijom. Nikada Milošević nije bio ni komandant, ni odgovoran i ko god to tvrdi, taj laže", ubijeđen je Vasiljković.

Cijeli intervju sa Kapetanom Draganom možete pročitati na OVOM LINKU.