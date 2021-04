Kasni masovna vakcinacija u Crnoj Gori

PODGORICA - Masovna imunizacija stanovništva u Crnoj Gori kasni i obje doze vakcine primilo je tek 3,1 odsto stanovništva.

Taj podatak brine epidemiologe, ali i hotelijere, koji tvrde da nadležni nisu riješili brojne probleme pred početak turističke sezone. Takođe, oni smatraju da nadležni treba da odrede i hotele za smještaj zaraženih turista, prenosi portal CdM pisanje Dana.

Hotelijer iz Budve Dragan Purko Ivančević rekao je da ako Vlada ubrzo ne riješi problem spore vakcinacije, teško će moći da dogovore sa bilo kim dolazak turista u Crnu Goru.

On je istakao da Crna Gora, i pored zahtjeva te grane privrede, nema kovid hotele za turiste koji budu inficirani tokom ljetovanja.

"Svaka država je to riješila, a mi to još nemamo. Počev od imunizacije, i to je jedan od preduslova da se odrede hoteli u kojima će biti liječeni i smješteni zaraženi. Nadležni su obećali da će to biti riješeno, ali još nemamo ništa konretno. Sve dok se ne riješi pitanje imunizacije i hotela za zaražene, ne možemo da ugovaramo dolazak turista", ukazao je Ivančević.

Prema njegovim riječima, pitanje svih pitanja je imunizacija direktnih učesnika u turizmu.

"Vlada mora da se potrudi da obezbijedi vakcine, a mi u turizmu da se što pre vakcinišemo i eliminišemo sve kontakte sa gostima koji im mogu ugroziti zdravlje", istakao je Ivančević.

Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU) i suvlasnik hotela Splendid Željko Radulović rekao je da se neopravdano kasni sa vakcinacijom građana i turističkih radnika pred početak sezone.