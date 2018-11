Katarski šeik kod Kolinde

ZAGREB - Katarski emir, šeik Tamim bin Hamad al Thani u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj, koja je uslijedila nakon prošlogodišnje posjete hrvatske predsjednice toj zemlji.

Bogatstvo kraljevske porodice procjenjuje se na 2,4 milijarde dolara što je svrstava među 10 najbogatijih kraljevskih porodica na svijetu. Bogatstvo im najvećim dijelom potiče iz Katarskog investicionog fonda iz koga je do 2013. godine investirano više od 100 milijardi dolara u razne kompanije širom svijeta poput Simensa, Folksvagena, pa i u fudbalski klub Pariz Sen Žermen.

Tokom posjete šeik Tamim sastaće se sa predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović i premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem.

Katar je zainteresovan za izgradnju plutajućeg terminala za tečni naftni gas na Krku, prenose Vijesti.

Terminal bi tebalo da smanji zavisnost Evrope od ruskog prirodnog gasa, a njegova izgradnja trebalo bi da bude gotova do 2021. godine

Katar je treća po redu zemlja sa najvećim zalihama plina na svijetu, a 2017. godine otvoren je Južni Fars, najveće plinsko polje na svijetu, koje je u vlasništvu Irana i Katara.

Tamim bin Hamad al Thani jedan je od najmlađih vladara na svijetu. Na kraljevski presto došao je 2013. godine, nakon što se njegov otac Hamad bin Khalif al Thani povukao poslije gotovo 20 godina vladavine.

Welcoming Amir of the State of Qatar,

His Highness Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani pic.twitter.com/tB4SShGRU0