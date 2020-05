Kavasaki sindrom se pojavio kod djece i u Srbiji

BEOGRAD - Kavasaki sindrom koji se pojavio u zemljama Evrope i SAD-a kod djece koja su preležala korona virus zabilježen je i u Srbiji.

Ali, on ne bi trebalo da zabrinjava roditelje jer je ovo izuzetno rijetka bolest koja je izlečiva ukoliko se ustanovi na vrijeme.

"U svakom slučaju roditelji ne treba da brinu, jer i ako se javi ovaj poremećaj, on je lečiv ako se na vreme uoči, to je cela suština. Roditelji treba da se javi lekaru onog trenutka kada osete da dete ima temperaturu a da ne znaju zbog čega, ako se javljaju ospe i druge promene karakteristične za kavasaki", kaže za "Sputnjik" Ida Jovanović, načelnica kardiologije Univerzitetske dečje klinike.

Jovanovićeva dodaje da razlog za pojavu ovog sindroma nije oslabljen imunitet, već imuna reakcija koja je individualna, i kaže da on može da se pojavi i kod djece koja su potpuno zdrava, a nakon što preleže neku infekciju dođe do do pojave ovog fenomena.

Prema riječima načelnika pulmologije Instituta za majku i dijete Predraga Minića, pojava kavasaki sindroma je sa epidemijom korona virusa postala atipična. Češće se javljaju pacijenti stariji od 5 godina koji imaju samo neke od simptoma.

Na Institutu za majku i dijete trenutno se nalaze dva pacijenta sa kavasaki sindromom koja se uspješno liječe. Oba pacijenta prema svjedočenju sagovornika "Sputnjika" imala su korona virus, odnosno kod jednog je test bio pozitivan a kod drugog lažno negativan, jer je ustanovljeno prisutstvo antitela. Oba pacijenta su starija od pet godina i imala su samo neke od simptoma.

"Kod nas je to relativno česta stvar na Institutu. Sigurno oko 10 do 15 dece tokom godine ima kavasaki bolest. A sada je manji broj te tipične dece, djece ispod pet godina, a ima ovih drugih. Tako je to i u svetu primećeno“, ukazuje njihov sagovornik.