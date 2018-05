Kazna za sunčanje na balkonu 100 evra

OSIJEK - Dolaskom ljetnjih temperatura oblačimo laganu odjeću, međutim neki idu korak dalje pa se, kako tvrde susjedi – goli sunčaju na balkonu.

Muškarci koji se šetaju bez majice kažnjavaju se na Hvaru, koji je 2017. godine uveo drakonske kazne, u ovom slučaju 500 evra.

Konkretno, riječ je o ženskoj osobi u Osijeku, djevojci koja je toliko uznemirila susjeda da se postavilo pitanje da li je takav čin sam po sebi zakonom zabranjen, piše Glas Slavonije.

"Gotovo svaki dan može se vidjeti kako se u susjednoj zgradi na balkonu gola sunča jedna djevojka. To nije prikladno, s obzirom na to da preko puta žive porodice sa malom djecom. Kad god djeca iziđu na balkon, moraju da gledaju golotinju pa me zanima je li je to prema našem zakonu zabranjeno", napisao je Osječanin u mailu koji je poslao Glasu Slavonije.

On je, kako piše ovaj list, toliko povrijeđen i bijesan da bi za ovakav postupak tražio kažnjavanje, piše Glas Slavonije.

Učinila bi to i policija, tačnije, kažnjavaju zbog prekršaja vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećanja građana, a prema članu 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Kako osječki list saznaje iz PU osječko-baranjske, za takav čin predviđena je novčana kazna u iznosu od 185 do 750 kuna (do 100 evra).

I dok bi neko smatrao da su balkoni i terase privatna, policija smatra da u određenom trenutku to mogu biti i javna mjesta, nazvana “fiktivna javna mjesta”.

"Izložena je pogledima javnosti ili je posljedica radnje nastupila na javnom mjestu, a što može biti i glasna muzika iz stanova ili kuća koja se čuje na ulici i sl", poručuje policija