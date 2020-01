Kćerka princeze Jelisavete: Majka mi je rekla da mi je Kenedi otac

Krajem prošle godine Kristina Oksenberg, kćerka princeze Jelisavete Karađorđević, rođaka britanske kraljevske porodice i sestra holivudske glumice Katarine Oksenberg, šokirala je sve objavljivanjem pikantnih detalja iz života svojih roditelja i porodice.

Govorila je, između ostalog, o aferi koju je njena majka navodno imala sa ubijenim predsjednikom SAD Džonom F. Kenedijem, o tome da je on poginuo misleći da je Kristina njegova kćerka, ali i o tome kako je njen otac Hauard Oksenberg sa pištoljem otišao u Vašington kada je saznao da ga supruga vara.

Kako kaže, ona je imala 14 godina kada joj je majka rekla da je ona Kenedijeva kćerka.

"Razgovor je počeo tako što je moja majka rekla: 'Postoji jedna stara izreka, uvijek znaš ko je tvoja majka, ali nikada ne možeš da budeš sigurna ko ti je otac'. Sve što mi je majka rekla i moja reakcija su duga priča, zato što pamtim svaku riječ. U stanju šoka moguće je da memorija funkcioniše kao uređaj za snimanje. Rekla mi je da sam kćerka Džona Kenedija i 'da ne kažem nikome jer će me ubiti; ljudi vole da ubijaju Kenedijeve'", rekla je ona za portal "Telegraf.rs".

Dodala je da je bila užasnuta tim riječima njene majke, ali da je to sve ipak sačuvala za sebe.

"Bila sam užasnuta, ali sam osjećanja sačuvala za sebe. Znala sam da će da prestane da govori ako pokažem bilo koji znak uznemirenosti. Zato sam saslušala sve što je imala da kaže i natjerala sam je da povjeruje da sam srećna zbog tih vijesti. Slagala sam je i rekla sam joj da je to dobra vijest jer objašnjava zašto se Hauard Oksenberg ponašao sadistički prema meni. Istina je da sam bila užasnuta. Bila sam uplašena i srce mi se slomilo", ispričala je Kristina Oksenberg.

Spomenula je da je Hauard Oksenberg uzeo pištolj i otišao u Vašington kako bi se suprotsavio Kenediju.

"Otac mi je ispričao kako je odletio iz Njujorka za Vašington sa pištoljem. Rekao mi je da mu je namjera bila da se suprotstavi Kenediju zbog javne afere koju je imao sa Jelisavetom. Rekao mi je da je znao za aferu, što na neki način potvrđuje verziju moje majke koju je ispričala nekoliko godina ranije, i vjerovao je da je nova trudnoća moje majke bila posljedica afere sa Kenedijem. Rekao mi je da još prije mog rođenja nije želio da ima išta sa mnom. Imala sam 20 ili 21 godinu kada smo vodili ovaj razgovor, insistirao je da razgovaramo o tome. Saslušala sam ga... Izgledalo mi je kao da traži razumijevanje za to što se ponašao loše prema meni cijeli moj život. Objašnjavao je razloge zbog kojih je uvijek bio grub prema meni, nervirao se zbog toga kako se moja majka odnosila prema njemu. Rekao mi je to zato što ličim na majku, kada bi me vidio sjetio bi se toga i ponovo bi se razbjesnio. Svoj bijes usmjerio je na mene", priča Kristina za "Telegraf.rs" i dodaje:

"Rekao mi je da je odletio u Vašington, prijavio se u hotelsku sobi i napio se. A onda se onesvijestio. Ujutru se osjećao drugačije i vratio se u Njujork. Ne znam da li je majci ikada ispričao ovu priču. Ali rekao je meni i ja sam bila šokirana. Izgleda da je tražio moje razumijevanje. Nije me pitao kako sam se osjećala. Nikada mi se nije izvinio što se ponašao užasno prema meni. Govorio mi je razloge zbog kojih je bilo u redu da se ponaša sadistički prema meni cijeli moj život. Samo je opravdavao svoje postupke".

Ona kaže da na neki način "i jeste i nije pokušavala da potvrdi" priču njene majke.

"Prošlo je više od 30 godina, i jesam i nisam pokušala, na različite načine. Kada mi je rekla da sam njegova kćerka, dodala je da ću biti ubijena. Rekla je, citiram: 'ljudi ubijaju Kenedijeve'. Razlog zbog kojeg sam sada odlučila da pričam o ovome jeste zbog toga što sam toliko stara i umrijeću u svakom slučaju, pa me više nije briga da čuvam tajne drugih ljudi za njihovo dobro. Nije me briga za prijetnje smrću u ovom trenutku, stara sam i u bolovima, možda je to milostiv način za odlazak. Detalje moje ružne životne priče koristim u novoj knjiži "Tajne" (Secrets), koja može da se nađe na internetu. Moj užasan život je sjajan materijal i to će prodati knjigu. Zaradiću novac, baš kao i svi drugi. Ja nemam nasljedstvo, ni od vaše princeze Jelisavete, ni od Oksenbergovih ili Kenedijevih", ispričala je Kristina novinaru beogradskog portala.

Dodala je da je majka nije direktno kontaktirala ni oko čega o čemu je pisala u knjizi.

"Ne, majka me nije direktno kontaktirala u vezi sa bilo čim što sam pisala, osim u jednoj prilici. U pitanju je priča koju sam objavila o njoj i njenom trećem suprugu, peruanskom političaru. U toj priči objašnjavam kako je moja majka išla kod vidovnjaka, kojeg je pitala da li ima moći da sruši avion kojim je njen suprug trebalo da putuje. Tvrdim da je moja majka pokušavala da izazove nesreću pomoću vradžbina. Jelisaveta je 'ajkovala' tu priču. Imam skrinšot. Inače me je blokirala na društvenim mrežama", priča Kristina.

Ističe da sa majkom nema mnogo kontakta u posljednjih 30 godina.

"Moja majka i ja imamo minimalnu interakciju već 30 godina. Periodično joj šaljem imejlove, ali nikada ne odgovori. Naša posljednja komunikacija bila je kada mi je poslala ugovor. U njemu je propisano da, ako želim da budem u njenom životu, moram da potpišem ugovor i pridržavam se svih njenih pravila. Pravila su toliko smiješna da se nisam ni trudila da odgovorim na njen glup zahtjev. Ono što osjećam je kombinacija olakšanja, sramote, tuge i prihvatanja. Da imam izbora, radije bih imala voljenu porodicu i nasljedstvo. Ali to ne zavisi od mene. Zato sam sama i pazim na sebe. Odgovorna sam za sebe i radim najbolje što mogu", kaže Kristina Oksenberg.

Ona zaključuje da i pored priče njene majke Jelisavete ne vjeruje da joj je Kenedi otac.

"Niko me to nikada nije pitao, ali ja lično ne vjerujem da je Kenedi moj otac. Mislim da je to zabluda moje majke, koja je spavala sa njim. Džon Kenedi je imao seks sa stotinama žena. Moja majka je vjerovala da mu je posebna. A onda je zatrudnila i rekla mu je da nosi njegovo dijete. Tako je saznao tu vijest. I tako su vijesti dospjele unutar Kenedijeve porodice. Nisu je čuli od mene", zaključila je Kristina Oksenberg za "Telegraf.rs".