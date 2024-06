Kćerka teško bolesne Marije uputila najbolnije pitanje: Mama da li ti odgovaram kao donor?

Marija Petronijević, majka dvije malene djevojčice, kao lavica se bori protiv opake bolesti koja se ušunjala u njen život.

Ova hrabra žena za samo par dana ujednila je cijelu Srbiju, ali i njen grad Leskovac, a svi su imali samo jedan cilj - da Marija što prije ozdravi.

Leskovčani su se masovno odazvali pozivu za doniranje krvi, a u nadi da će jedan od njih biti odgovarajući donor za ovu hrabru mamu.

Skoro 2.100 Leskovčana pohrlili su na mjesta na kojem je mogla da se da krv, a Marija se iz bolnice u kojoj prima hemioterpaiju oglasila za "Telegraf" i zahvalila svima na ogromnoj podršci i vjetru u leđa.

"Sve ovo mi daje samo snagu da se još jače borim i koračam. Na ovakav korak sam se odlučila i kako bih podigla svest kod ljudi, da se nekom drugom ne desi, ne daj Bože, kao meni", istakla je naša sagovornica.

Ova hrabra žena posebno je napomenula i neumoran rad bolničara u Leskovcu, ali i cijeloj Srbiji, koji rade u dvije smjene kako bi iz 2.091 uzorka uspjeli da nađu odgovarajućeg donora za Mariju.

"Čak prvog dana, u prvih par sati javilo se 600 ljudi. Zaista sam jako zahvalna", rekla je Marija.

Nije samo Marijina borba sa leukemijom potresla Srbiju, već i činjenica da je svoje kćerkice željela da zaštiti i vješto sakrila sa kakvom dijagnozom se bori. Međutim, apel za dobrovoljno davanje krvi mogao je da vidi svuda, pa je stigao i do njene starije kćerke koja je pomislila da možda baš ona može da bude spas za svoju mamu.

"Trebalo je da je suprug vodi da vadi krv, kako bi uradila neke analize. Rekli smo joj, a onda je videla na televiziji apel za mene i rekla 'Mama da li ja tebi odgovaram kao donor'", otkrila je ona.

Ipak, Marija svojim kćerkicama još uvijek nije otkrila sa kakvom se dijagnozom bori i i dalje, pored teške bolesti, pokušava da ih zaštiti.

Podsjetimo, potresna objava o Mariji Petronijević iz Leskovca, majki dvije djevojčice, rasplakala je sve na mrežama. Ona je o medicinska sestra i sve do 16. februara, kada joj je dijagnostifikovana leukemija, radila je u operacionoj sali urologije u OB Leskovac i pomagala drugim ljudima. Sada, pomoć je potrebna njoj.

Udruženje "Leuka", objavom koja je uznemirila čitavu Srbiju, otkrilo je da za Mariju još nema lijeka i da ona umire, a da njene kćerke toga nisu ni svjesne.

"Kažu da slika govori više od hiljadu reči. Koliko je hiljada reči potrebno da objasni ovu sliku? Na ovoj slici je žena za koju u ovom momentu nema leka. Smrt joj je izvesna. Marija, majka Une i Danke umire, a po slikama se to ne vidi. Devojčice to ne znaju. Male su, nisu svesne. Uninih 7 i Dankinih 5 godina ih štite, blagoslovenim neznanjem. Tu privilegiju nema Marko. On zna da njegova žena i majka njegove dece umire. Zna i nemoćan je. Spasa nema. Smrt je tu, dolazi…Marija i Marko imaju i jednu veću brigu. Mala Danka je na ispitivanjima, Marko mora sa njom u bolnicu u Beograd.

Još se ne zna tačno šta je. Najave lekara su ozbiljne, jako ozbiljne. Očekuju da će lekari pronaći koja je bolest u pitanju, a strah od mogućeg zaokuplja oboje. Marijina smrt je skoro izvesna, ali njih brine šta je sa Dankom. Ipak, ovaj tekst nije o Danki, nadamo se da će lekari pronaći koja je bolest u pitanju i izlečiti je. Ovo je tekst o Mariji, ćelavoj od terapija, ali sa osmehom na licu. Ženi i majci, koja gleda smrt kako dolazi, koja i dalje veruje u život. I dalje veruje da će uspeti da pronađe lek. Da budemo precizni, ona ne može da pronađe lek. Njen lek mora da dođe do nje. Zvuči čudno, ali je potpuno tačno. A evo i kako. Jedini način da Marija izbegne smrt je transplantacija kosne srži matičnim ćelijama.

Procedura koja je standarna, koja se stalno radi. Pronađe se davalac matičnih ćelija, one se daju Mariji, tada ima šansu za potpuno izlečenje. I tako je kod nekih pacijenata koji imaju leukemiju. Samo… ni u jednom registru davalaca matičnih ćelija nema nikoga ko odgovara Mariji. Niko, ama baš niko. I ako se ne nađe u nekoliko idućih nedelja, Marijina sudbina je zapečaćena. Samim tim i sudbina njene porodice.

Način da se postane davalac matičnih ćelija je jednostavan. Treba dati jednu epruvetu krvi na analizu. Organizovano je uzimanje uzoraka u Leskovcu, 7. juna u petak na Tehnološkom fakultetu od 10 do 15 časova. Ako niste blizu Leskovca, ni to nije problem. Uzorak se može dati svakog dana u:Institutu za transfuziju krvi Srbije, Beograd Svetog Save 39, Službi za transfuziju krvi KBC Zemun, Zavodima za transfuziju krvi Niš, Novi Sad, Kragujevac, Subotica i Užice Kao i na terenima gde god da su ekipe za dobrovoljno davanje krvi.

"Ne može se znati ko je podudaran sa Marijom. Neko jeste, ko - ne znamo. Znamo da je najveća verovatnoća da se podudaran davalac nađe u Srbiji. Znamo i sledeće, nije važno koja si krvna grupa, nije važno kog si pola, ako imaš od 18 do 45 godina, možda si ti taj. Ustani i kreni, otiđi na neko od gore navedenih mesta, daj uzorak. Ustani i kreni. Budi Marijin lek. Budi Marijin život", napisali su iz udrženja "Lekua".

