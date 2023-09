Ketrin Ešton: Kurti je u pravu, moje vrijeme je prošlo

PRIŠTINA - Bivša visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove Ketrin Ešton, uz čije su posredovanje Beograd i Priština postigli prvi dogovor u okviru dijaloga, saglasila se danas sa izjavom premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da su "njeni dani prošli" i ponudila pomoć Prištini u dijalogu sa Beogradom.

U obraćanju na konferenciji u Prištini pod nazivom „Dijalog sa Srbijom: pouke iz prošlosti za budućnost procesa“ Ešton je naglasila i "kada gledate da postignete nešto za budućnost, morate obavezno gledati u prošlost".

"EU i SAD kontinuirano rade zajedno, u suštini naše partnerstvo nastavlja da napreduje. Posebno za ljude ovdje. Kada gledate da postignete nešto za budućnost, morate obavezno gledati u prošlost, poštovati njihovu patnju. To je vođstvo, ali ga je danas teško naći. Prije 10 godina našla sam ga ovdje i u Srbiji", rekla je Eštin.

Naglasila je da želi da čuje i vidi predloge i nove ideje vlasti u Prištini, pa čak i da, kad kažu zvaničnom Briselu da im se nešto ne sviđa, upitaju: "Ali šta vi mislite o tome“.

Ocenila je da dijalog Beograda i Prištine nikada nije bio lak proces, kao i da je primena sporazuma uvek nešto teže od njihovog postizanja.

Ešton je rekla da je sever Kosova i Metohije "oduvek bio problematičan" i prenela da je tadašnjim glavnim pregovaračima Hašimu Tačiju i Ivici Dačiću rekla da je najznačajnije pitanje kako poboljšati život građana u na severu KiM.

„Nadam se da razumijete da je vrijeme provedeno u dijalogu bilo teško. Budućnost ovog regiona je u Evropskoj uniji, bolje je za privredu, za razvoj mladih ljudi. Važno je da se dijalog vidi kao nešto što teče kontinuirano, to nije do nas, to je na vama. Dijalog pripada vama i Srbiji“, rekla je Ešton.

Bivši američki izaslanik za zapadni Balkan Filip Riker rekao je da je u početku bilo glasova koji nisu željeli američko prisustvo u ovom procesu.

„Prvi put kada sam putovao u Brisel, rečeno mi je da sjednem negdje u uglu sobe. Na kraju razgovora, pitali su me o idejama i stavovima SAD o tom procesu, a zatim su me pozvali za sto gdje su se vodili pregovori”, izjavio je Riker.

On je saopštio da je sav napredak koji je postignut između Beograda i Prištine u okviru dijaloga, zato što su “strane željele ovako nešto”.

On je rekao da je postojanje EU najbolji primjer za to kakve odluke treba da donesu lideri, navodeći kao primjer da je evropski blok formiran za dobrobit građana, uz prevazilaženje razlika koje postoje između 27 zemalja članica.