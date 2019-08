Kina "naciljala" zapadni Balkan

​VAŠINGTON - Zbog geografskog položaja region Balkana je od visoke strateške važnosti za Kinu, koja u regionu ciljanim politikama širi svoj uticaj, piše najnoviji "National Interest", američki magazin koji se bavi spoljnom politikom i geostrategijom.

List navodi da se uticaj Kine na region širi dijelom kroz inicijativu "Pojas i put", s ciljem saobraćajnog povezivanja, diplomatskim i regionalnim inicijativama i širenjem meke moći, a da su centar njihovih aktivnosti na Balkanu Srbija i Republika Srpska, za koju list piše da želi razvijati odnose s tom azijskom zemljom.

"National Interest" dalje piše da EU nema jedinstveni odgovor na vrlo organizovan i strateški pristup Kine u regionu, te da je Evropa na kineskom pitanju fragmentirana.

"Kina je izgradila svoj meki politički uticaj u jugoistočnoj i centralnoj Evropi kroz format 16+1, ali i kroz određene forme nedobronamjernog političkog miješanja kroz izgradnju mreža uticaja sa sadašnjim i bivšim evropskim političarima, ali i kroz približavanje uticajnim političkim partijama u regionu", naglašava se u članku, te dodaje da bez zajedničkog evropskog nastupa prema Kini se može očekivati "destabilizirajuće kinesko prisustvo" na Balkanu.

Istaknuto je da Kina u Hrvatskoj gradi mostove, u BiH ulaže u energetiku, a u Srbiji u telekomunikacije, ističući da ova azijska država u Srbiji želi da gradi 5G bežični internet.

"Kineska diplomatska i ekonomska aktivnost na Balkanu nema razumijevanja za kompleksne mreže etničkih, političkih i istorijskih odnosa koje definišu region, i to do te mjere da je izvjesno da bi moglo dovesti do nestabilnosti u već nemirnom regionu", naglašeno je.

Kina na Balkanu, kako je naglašeno, najviše očekuje da će se srpsko političko liderstvo i liderstvo RS još više približiti Kini.

Osvrćući se na istoriju, list navodi da ovo kinesko djelovanje nije bez presedana, te da je slične pokušaje Kina imala i nakon završetka Drugog svjetskog rata, nakon što je Mao Cedung iskoristio pogoršanje odnosa između Jugoslavije i SSSR.

"Tako je počeo turbulentan odnos između Kine i Jugoslavije dok su se borili za uticaj u jugoistočnoj Evropi, a povremeno i okupljali protiv zajedničkih neprijatelja. Kina je tokom ratova devedesetih bila uglavnom neutralna", naglašeno je.

Nakon 1999, kako je istaknuto, Kina je promijenila svoju politiku, posebno nakon što je tokom bombardovanja Jugoslavije bombardovana kineska ambasada.