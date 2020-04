Kineski doktor u Srbiji: Najlukaviji virus na svijetu, možda nije potekao iz Vuhana

Epidemija još nije dostigla vrhunac. Naredne nedjelje će biti presudne u borbi protiv pandemije, a Guo Jubiao iz Odjeljenja za pulmologiju i intenzivnu njegu Treće pridružene bolnice Sun Jat-Sen univerziteta, koji se nalazi u Srbiji, govorio je o situaciji sa korona virusom u svijetu, ali i u Srbiji.

"Otkako smo došli u Srbiju pomno pratimo epidemiološku situaciju i sudeći po broju testiranih osoba, prema broju pozitivnih, hospitalizovanih i bolesnika sa težom kliničkom slikom, kao i onih koji su na respiratorima, i broja preminulih, vidimo da epidemiološka situacija u Srbiji i dalje ide uzlaznim linijom. To može da se vidi na osnovu dva broja: onoga dana kada smo došli u Srbiju, 21. marta, bilo je 50-tak potvrđenih slučajeva, a sada imamo više od 2.600 potvrđenih, što govori o širenju epidemije. Vjerovatno će se mnogi u Srbiji pitati da li je ova epidemija stavljena pod kontrolu i da li smo došli do njenog vrhunca. Rekao bih da je još rano govoriti o tome, ima još vremena do vrhunca epidemije", priča u intervjuu za "Alo" Jubiao.

Kako kaže, u srijedu je potpisan ugovor o donaciji Kine Srbiji dvije laboratorije, pa bi 10. aprila trebalo da dođu tehničari iz kompanije koji će raditi na testiranju.

"Čim se poveća broj testiranih osoba, povećavaće se i broj potvrđenih slučajeva, ali je jako važno napomenuti da je potrebno rano otkrivanje prisustva ovog virusa, da bi se smanjio broj teško oboljelih osoba. Samim tim će se povećati broj osoba koje su testirane. Istina je da broj osoba koje su pozitivne raste kako se povećava broj testiranja, ali je treba reći i da je broj pacijenata na intenzivnoj njezi u okviru svetskog proseka, iznosi oko 10 odsto. Znam da sve ovo što sam sada rekao djeluje kao loša vijest, ali to je proces", dodaje doktor.

I epidemija ima neke svoje pravilnosti, a ona, kaže doktor, još nije dostigla vrhunac.

"Vidjeli smo u Kini i Italiji da, kada se ovaj virus pojavi, ubrzano raste broj oboljelih, povećava se i broj ljudi koji izgube bitku sa virusom, a onda dođe do svog vrhunca i održava se neko vrijeme. Tek u toj fazi, uz efikasnu primjenu mjera prevencije i kontrole, počinje da opada broj novozaraženih. To je proces koji mora da prođe, a dobra vijest je da je Vlada Srbije dala instrukcije svim nivoima vlasti i svim institucijama, kako bi se sveobuhvatno sprovele preventivne mjere, kao i mjere kontrole epidemije, uspostavljen je sistem koji se stalno poboljšava", kaže doktor i dodaje:

"Na primjer, izgrađene su mobilne bolnice, određene su kovid-bolnice i nekovid- bolnice, nabavljena je dovoljna količina respiratora i zaštitne opreme. Vidimo da Vlada i narod Srbije zajednički deluju, a sve to daje rezultate. To su pokazatelji da se Srbija bolje pripremila za suočavanje sa epidemijom u odnosu na Italiju, Španiju ili Francusku. Ali naglašavam, još uvijek nije dostignut pik epidemije, ovo nije kraj borbe, koja će trajati još mjesec ili dva".

Kada je riječ o dvadesetčetvoročasovnom policijskom času, odluku o tome treba da donese Vlada Srbije, u skladu s tim u kojoj meri će narod sarađivati, odnosno sprovoditi donesene mjere, rekao je.

"I druge evropske zemlje su uvele slične mjere, zatvaranje gradova, pa i potpuno zatvaranje država, ali suština nije u uvođenju mjera, nego u njihovom sprovođenju. Suština je da se strogo sprovode mjere policijskog časa, da se postigne kontrola kretanja i okupljanja. Primjera radi, i u Italiji postoje takve mjere, zatvoreni su gradovi, ali neki ljudi kod svojih kuća i dalje organizuju zabave. U tom slučaju uvođenje policijskog časa ne daje rezultate", ističe doktor.

Na pitanje koliko gradova Srbije je obišao, doktor kaže da su bili u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Kragujevcu i vidjeli da se u nekim gradovima dobro sprovode sve potrebne mjere.

"Posebno bih istakao vojnu bolnicu u Beogradu na Karaburmi, koja je privremeno određena kao kovid-bolnica, gdje su sprovedene apsolutno sve potrebne mjere koje treba da se sprovode u infektivnoj klinici, postoje dva ulaza, postoje tri zone, čista, tampon i zaražena zona, nabavljena je savremena oprema, i, što je najvažnije, sve je urađeno brzo i veoma dobro", kazao je.

Kada je u pitanju nenošenje maske, doktor vidi i kulturološki problem.

"To vjerovatno ima veze sa tradicionalnim načinom razmišljanja ljudi u Evropi i SAD, jer misle da masku treba da nosi samo onaj ko je bolestan. Tako je najjednostavnije objasniti. Istina je da nošenjem maske štitimo i sebe i druge", dodaje.

Doktora su upitali i kako gleda na brojne teorije zavjere oko ovog virusa.

"Mi smo ljekari, bavimo se liječenjem pacijenata, nismo političari, o teorijama zavjere razgovaraju političari, ja ne želim da previše polemišem na tu temu. Neki su napadali Kinu, ali u samom početku bolest se pojavila u Vuhanu, ali Vuhan nije izvor zaraze. Suština je, dakle, svih tih teorija zavjere da li je virus napravljen kao biološko oružje. Prema dosadašnjim saznanjima, genotip virusa u SAD, Italiji i Japanu je drugačiji. S obzirom da je u tim zemljama različit genotip virusa, postoji mogućnost da su i različiti izvori zaraza", kaže on i dodaje:

"Za teorije zavjere koje govore u prilog tome da je u pitanju biološko oružje nema dovoljno dokaza i ne možemo da raspravljamo na tu temu. Postoje i priče da će se u Italiji raditi obdukcije ljudi koji su umrli zbog posljedica upale pluća u oktobru 2019, pa će se vidjeti da li je taj virus postojao prije nego što se pojavio u Vuhanu. Takođe ostaje nerazjašnjeno kako se posada američkog nosača aviona mogla zaraziti ovim virusom. U Kini postoji izreka koja glasi: 'Ko je čist i ispravan, uvijek će takav i ostati, a ko nije, takođe će takav ostati'. Kad prođe ovaj talas pandemije, neke stvari će biti jasnije", rekao je doktor.

Ističe da je važno uzimati u obzir da virus ne poznaje državne granice.

"Svi zajedno, cijeli svijet, moramo da se borimo protiv viru. Ovo je velika katastrofa koja nas je sve zadesila i nema nikakvog smisla da se međusobno optužujemo. Dok je još trajao Prvi svjetski rat, prisetimo se, pojavila se španska groznica. Ali, ispostavilo se da ta groznica nije potekla iz Španije, nego se najprije pojavila kod američkih vojnika, a onda je iz Amerike prenijeta u Evropu, i od te bolesti je umrlo desetine miliona ljudi. Sve ovo govorim imajući u vidu da se ponegdje neosnovano za kovid-19 pojavljuje naziv 'kineski virus' ili 'virus iz Vuhana', ističe kineski stručnjak.

Da li će biti drugog talasa?

"Ovo je potpuno novi virus, koji malo poznajemo, ovo je najlukaviji virus na svijetu. Zaista je čudan, jer čovjek koji nema apsolutno nikakve simptome može biti nosilac i da zarazi druge. Bez obzira da li se radi o pacijentu sa ili bez simptoma, pa čak i ako se radi o izlečenom pacijentu, i testovi pokažu da je negativan, kad izađe iz bolnice i dođe na kontrolu, kod istog tog čovjeka, doduše u rijetkim slučajevima, može da se otkrije prisutnost tog virusa", kaže doktor.

"U pitanju je složeniji virus od uobičajenog koronavirusa, lukaviji je i kao da može da stvara spoj sa svojim nosiocem kojeg pretvara u hroničnog prenosioca. A da li će se pojaviti na zimu? Ukoliko se bude ponašao kao drugi virusi, kao grip, može se očekivati da će se možda pojaviti. Uzmimo za primjer Srbiju, ukoliko se pojave slični simptomi poput ovih sada, vršiće se testiranja, pogotovo na jesen, kada budete imali nove laboratorije u Beogradu i Nišu. Svakako će se pratiti epidemiološka situacija i ove zime, pa ako se pojavi slična situacija onda će se putem platformi epidemioloških službi u Srbiji reagovati i spriječiće se iznenadni udar, poput ovoga. Sada možemo da posmatramo epidemiološku situaciju u budućnosti, da predvidimo šta može da se desi", ističe on.

On kaže da smatra da su male šanse da se virus ponovo pojavi u ovakvom obliku.

"Recimo, grad Vuhan je ponovo otvoren, i ukoliko se ovaj virus ponovo javi na zimu onda će se najvjerovatnije prvo se pojaviti u jugoistočnoj Aziji. Ipak, po mom mišljenju, male su šanse da će se virus vratiti u ovom obliku. Kovid-19 je cijelom svijetu održao jedan čas iz koga treba da izvučemo značajne pouke. Veoma je važno to što sada Kina radi i poziva sve druge da se angažuju, veoma je važno da svi zajednički radimo na otkrivanju vakcine. Mi smo u Kini završili prvu fazu testiranja, i očekujemo da jedan dio priprema oko vakcine završimo do septembra. Pa čak i da se virus ponovo vrati, kad imamo vakcinu onda ne treba da brinemo, jer vakcina može efikasno da spreči drugi talas epidemije", govori Jubiao.

On je virus slikovito prikazao kao raketu koja polijeće.

"Slikovito da prikažem, epidemiološka situacija može da se posmatra kao kada poljeće raketa i ide uzlaznom putanjom. Tada iskoristite vaš odbrambeni sistem da biste se zaštitili, ciljano idete ka tome da pogodite raketu. Kada je pogodite, ona krene da pada i to je naš cilj sa ovim virusom. Cijela Kina, pogotovo tim stručnjaka koji je došao ovdje, ponosan je na vladu i narod Srbije za sve učinjene mjere i borbu protiv pandemije", naglašava Jubiao.

Na pitanje kako se kineski ljekari osjećaju u Srbiji on odgovara:

"Osjećamo se kao gosti koji su se vratili kući. Mi smo ovdje došli kao gosti, ali se osjećamo kao kod kuće, eto kako smo dočekani. Zaista želim da se zahvalim i predsjedniku Vučiću i premijerki Ani Brnabić, i vladi i narodu na toliko velikom povjerenju i ljubavi koju su iskazali prema nama", kazao je doktor.