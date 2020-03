Kinezi poručili: Stojimo uz tebe, Srbijo

PEKING Kineski list "Global times" objavio je na svom Twitter nalogu snimak, u kojem građani Kine šalju poruke podrške građanima Srbije u borbi protiv korona virusa.

Na snimku pod nazivom "Stojimo uz tebe, Srbijo", neki kineski državljani, među kojima ima i dece, pokazuju svoje crteže sa zastavama dvije zemlje, a većina njih poručuje "Srbija, hajde" i "Kinezi će vas uvijek podržavati".

Neki su svoje poruke ispisali i na srpskom jeziku, te tako jedan mladić s naočarima i zaštitnom maskom drži papir na kojem, na oba jezika, piše:

"Neka Srbija što prije prođe kroz epidemiju! Neka prijateljstvo između Kine i Srbije traje zauvijek! Od mladića željnog putovanja u Srbija".

"Global times" u opisu snimka navodi da je riječ o blagoslovima koje su Kinezi uputili Srbiji, zajedno s donacijama koje su upućene elektronskim putem ambasadi Srbije u Kini i zdravstvenom pomoći koje je vlada te zemlje pružila Srbiji

Video: "We stand together with you, Serbia." Let's hear Chinese blessings for Serbia in the fight against #COVID19, along with netizens’ donations to the Serbian Embassy in China and Chinese governmental medical aid to Serbia. pic.twitter.com/K7eissH6w5