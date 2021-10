Kirbi: Ili se uozbiljite ili smo završili

VAŠINGTON - Dugogodišnji američki diplomata Kristofer Hil, kojeg je predsjednik Džozef Bajden nominovao za novog ambasadora u Srbiji, donijeće višegodišnje iskustvo, veze s političkim vrhom u Vašingtonu i otvorenost za rješavanje problema na novi način, smatra Majkl Kirbi, ambasador u Srbiji od 2012. do 2016.

Kirbi, koji je tokom dugogodišnje diplomatske karijere radio sa Hilom u američkim ambasadama u Poljskoj i Južnoj Koreji, rekao je u intervjuu za Glas Amerike da su odlukom o nominaciji veoma iskusnog diplomate SAD, pokazale da im je stalo do Srbije i da su poslale poruku da zaista žele da postignu napredak u tom dijelu svijeta za koji je Srbija ključna.

"Predsjednik Bajden je mnogo godina slušao kako Srbi govore da će uraditi određene stvari. Međutim, nisu uradili to što su obećali. Ovo je prilika da se to postigne. Administracija je ozbiljna, i vi se uozbiljite ili smo završili. Možda to treba uzeti u obzir. Stvari ne mogu beskonačno da traju", navodi Kirbi, ono što je po njemu, moguća poruka SAD Beogradu ovim imenovanjem.

Kirbi smatra da Hil može da unaprijedi stvari pošto je radio sa Bajdenom kada je on bio na položaju potpredsjednika SAD, kao i sa svim ljudima u sadašnjoj administraciji, a takođe ima kredibilitet u regionu, pa prema američkom diplomati, on donosi cijeli paket, a ne samo 83 odsto ili tako nešto.

On smatra na osnovu dosadašnjeg rada s Hilom, da ovaj ima odlične ideje kako da pristupi određenom pitanju i kako da ga konačno riješi, što se prije svega odnosi na dijalog Beograda i Prištine, koji bi po američkom diplomati trebalo da dovede do cilja: Srbija u Evropskoj uniji i nezavisno Kosovo.

Kirbi navodi da trenutno, taj dijalog ne teče dobro iz niza razloga, a da on može biti uspješno priveden na kraju sa Kristoferom Hilom i sa SAD.

On naglašava da ova administracija ima drugačiji stav o Rusiji od prethodne, tako da je po njemu logično očekivati da će se ozbiljnije razgovarati o tome gdje je budućnost Srbije, da li kao Putinovog prijatelja ili istinske evropske nacije, što om smatra da ona jeste.

Kirbi kaže i da to ne znači da Srbija ne može da bude istovremeno prijatelj s Rusijom i evropska zemlja, kao i da Beograd mora da rješava pitanja kao što je vladavina prava i sloboda medija, a da bivšoj administraciji, kako se čini, nije bilo stalo do toga u Srbiji, a ponekad ni u SAD.

On je rekao i da je imao prilike da dosta tokom vremena sarađuje s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i prije nego što je ovaj postao premijer, tokom tog mandata i sadašnjeg predsjedničkog i da nova američka administracija sigurno očekuje ispunjenje određenih obećanja koja su data kako što su, kako konkrento navodi, ona u vezi s ubistvom braće Bitići, između ostalog.

Kirbi samatra da Hilu neće biti otežavajuća okolnost što je bio dio Klintonove administracije, koja je nepopularna u Srbiji, zato što je on profesionalni diplomata koji se ne može vezivati za neku određenu administraciju.

On naglašava da skraćenje mandata ambasadora Godfrija nije presedan ili kritika njegovog rada, pošto je i sam imamo slično iskustvo u Moldaviji zbog drugog posla na koji je upućen, a lično smatra da aktuelni ambasador u Srbiji ima svijetlu budućnost u Stejt departmentu.

Kirbi zaključuje da nije riječ o tome da Godfri nije doveo da promjena koje Vašington želi, već da je Kris Hil šansa, a da čekanje još godinu dana nije dobro ni za koga.