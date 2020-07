Kisić: 65 odsto zaraženih od 20 do 50 godina

BEOGRAD - Dr Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da je čak 65 odsto zaraženih koronom u dobi između 20 i 49 godina, što nije posljedica njihove neotpornosti, već prije svega činjenice da su oni najviše izloženi mogućnosti zaraze i da se manje štite.

"Od 14. juna do 14. jula, tokom prethodnih mesec dana najveći broj hospitalizovanih osoba je između 30 i 39 godina", kazala je Kisić Tepavčević na pres-konferenciji i naglasila da to znači da je svaka četvrta zaražena osoba u tom uzrastu, te da to čini 24,14 odsto od ukupno oboljelih.

Kako je navela, 20 odsto zaraženih, odnosno svaka peta osoba je između 40 i 49 godina, dok je između 50 i 59 godina 13,9 odsto oboljelih.

"Zaraženi koji imaju između 60 i 69 godina čine 9,8 odsto od ukupnog broja, 4,5 odsto je u starosnoj strukturi od 70 do 79 godina, a preko 80 godina starosti čine 1,5 odsto zaraženih", objašnjava Kisić Tepavčević.

Naglašava da je gotovo 20 odsto zaraženih između 20 i 29 godina, 4,4 odsto između 10 i 19 godina, dok djeca između nula i devet godina čine 2,3 odsto zaraženih virusom COVID-19.

Prema podacima, istakla je ona, 65 odsto zaraženih su u starosnoj strukturi između 20 i 49 godina.

"Daleko veću stopu hospitalizacije kod mladih stanovnika imamo sada, jer tokom aprila najviše hospitalizovanih je bilo od 50 do 59, a osobe koje su bile starije od 60 godina su činili gotovo 30 odsto zaraženih", podsjeća ona.

Takođe, rekla je da se u ovom periodu pokazalo da osobe koje se hospitalizuju, a pripadaju starijim strukturama imaju daleko veće mogućnosti za komplikacije.

Kaže da se zbog aktuelnih nedostataka u bazi podataka ne saopštavaju podaci o starosnoj strukturu preminulih od posljedice virusa COVID-19, ali naglasila je da se radi na njenom poboljšanju, te da će i ti podaci biti dostupni u najkraćem mogućem roku.