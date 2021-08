Kisić: Krizni štab zaseda sledeće sedmice

BEOGRAD - Krizni štab za suzbijanje epidemije korona virusa zasjedaće sljedeće sedmice, najavila je danas ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević.

"Svaki dan imamo redovne konsultacije i budite uvereni da sagledavamo sve moguće opcije. Što se tiče sastanka celokupnog tima Kriznog štaba, on će biti u toku sledeće nedelje, ne mogu da kažem tačno vreme", rekla je Kisić Tepavčevićeva odgovarajući na pitanja novinara u Beogradu.

Ona je dodala da su načini prevencije odavno poznati i da ono što je drugačije sada u odnosu na isti period prošle godine jeste to što sada postoji vakcina.

"Ako kažemo da svi koji nisu vakcinisani to treba da učine, to nije ništa novo. Čarobni štapić u borbi protiv virusa nemamo, nema niko u svetu, ali imamo dostupnu vakcinu, i to će nam pomoći", rekla je ministarka.

Ona je kazala da treća doza vakcine neće ojačati kolektivni imunitet, već će zaštiti one koji je budu primili, kao i njihovo okruženje.