Kisić: Nismo izgubili kontrolu nad epidemiološkom situacijom

BEOGRAD - Pomoćnik direktora Instituta BATUT Darija Kisić Tepavčević kaže da Krizni štab nije izgubio kontrolu nad epidemiološkom situacijom i da je svaka odluka tog štaba zasnovana na dokazima i transparentno prikazanim indikatorima u datom trenutku.

Ona je na pitanje da li je se krizni štab smatra odgovornim što do gubitka kontrole nad epidemiološkom situacijom poslije izbora, odgovorila da su sve mjere koje su donosili i ukidali bile usvajane u skladu sa indikatorima situacije.

"Ništa se nije krilo niti se krije. Svi podaci su transparentni i u skladu sa indikatorima. Kada je potrebno otvaramo nove kovid bolnice, kada nema potrebe mi ih zatvaramo", rekla je Kisić Tepavčević.

Na insistiranje da odgovori na novinarsko pitanje da li su mjere relaksirane zbog održavanje izbora, što je. kako je rečeno, dovelo do povečanja broj inficiranih par dana nakon izbora, Kisić Tepavčević kaže da je u tom momentu broj slučajeva i pregledau kovid ambulantama bio sporadičan.

"To je bila takva epidemiološka situacija ovde i svuda u svetu, a da li je popuštanje dovelo do povečanje transmisije virusa - jeste i to je tako bilo svuda u svetu", bila je precizna Kisić Tepavčević.

Ona je naglasila i da je i tada preporučeno poštovanje mera, nošenjee maski, držanje rastojanja, što je, kako je kazala, zbog sadašnjih indikatora, ponovo obaveza.

Postali smo, ističe ona, dosadni kada je riječ o poštovanju mjera, ali to su efikasne mjere.

"Niko se nije mogao zaraziti ako nije bio u kontaktu sa neposrednim nosiocem ili ako nije koristio zaštitne mere", napominje ona.

Na pitanje zašto se čeka više sata ispred Infektivne klinike za pregled, Kisić Tepavčević je kazala da je u pitanju dužina pregleda

"Taj pregled zahteva određeno vreme jer je reč kliničkom pregledu, laboratorijskom pregledu i remenskom pregledu pluča. Potpuno razumemo nemoć ljudi koji čekaju i kojima je potrebna pomoć", kaže Kisić Tepavčević.

Direktor KBC Zvezdara dr Petar Svorcan odgovarajući na isto pitanje rekao je da građani mogu da se pregledaju i na Infektivnoj klinici, u KBC Bežanijska kosa, Zemun, u Gradskom zavodu za plučne bolesti, kao i u kovid ambulantima koji su otvoreni i poručio građanima da koriste kovid ambulante.

"Otvorene su kovid ambulante koji rade čitavu noć, ali narod možda iz nekog ubeđenja da su na Infektivnoj klinici najbolji lekari ide tamo, a možda i iz unutrašnjosti dolaze na direktno na Infektivnu", rekao je Svorcan.

On je naglasio da ne krivi građane već da precizira gdje sve mogu da odu na pregled koji podrazumijeva klinički, laboratorijski i remenski pregled pluča, a na osnovu koga se donosi odluka da li pacijent ide na bolničko liječenje ili u kućnu samoizolaciju.

Na pitanje šta se dešava sa laboratorijom Vatreno oko i da li tačno da su na toj laboratoriji izgubljeni testovi rađeni 6., 7. i 8. jula Kisić Tepavčević je odgovorila da testovi nisu izgubljeni, već da je došlo da kašnjenje rezultata ne zbog nedostatka testova, već do nedostatka reagensa.

"Određeni reagensi su nedostajali, a ne testovi. Nisu izgubljeni testovi, pacijenti koji su testirani dobili su naknadadno rezultati, svi su dobili sa jednim nažalost velikim zakašnjenjem", zaključila je ona.