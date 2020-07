Kisić: Pojedine mere ostaće deo naše svakodnevice

BEOGRAD - Zamjenik direktora Instituta "Batut" Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da će pojedine preventivne mjere donijete u cilju sprječavanja virusa korona, poput nošenja maski i fizičke distance, ostati dugo sa nama, čak i onda kada broj zaraženih bude minimalan.

Na pitanje kada će pojedine mjere biti relaksirane, s obzirom da poslednjih dana imamo pad broja zaraženih, Kisić kaže da mjera poput ograničavanja rada objekata poslije 23 časa nije problem i da će u nekom trenutku biti ukinuta, ali da će ostale mere dugo biti dio naše svakodnevice.

"To moramo da prihvatimo i to mora da bude deo naše rutine i kada to više ne bude u sklopu određenih obaveznih mera, već da shvatimo da je to najbolje što možemo da učinimo za sebe i svoju porodicu", rekla je Kisić.

Na pitanje da li Krizni štab ima neko rješenje za roditelje sa djecom sa autizmom koju ne mogu da ostave u dnevnom boravku, jer su kapaciteti ograničeni na 10 odsto, kao i da li za njih može postojati poseban tretman kada je riječ o tesiranju na korona virus, Kisić je odgovorila da je štab upoznat s tim problemom i da će se u narednom periodu riješiti.

Komandant VMC Karaburma potpukovnik dr Ivo Udovičić, na pitanje koji pacijenti zahtijevaju invazivne, a koji neinvazivne respiratore, rekao je da to zavisi od kliničke slike pacijenta.

On je objasnio da pacijenti koji imaju blažu kliničku sliku njima se može dati obična maska sa protokom kiseonika do 15 litara, međutim, dodaje, pacijentima koji imaju težu kliničku sliku ta maska nije dovoljna i da taj pacijent zahtijeva respirator.

"Taj pacijent se premešta u respiratorni centar gde dobija podršku respiratora, a da li će biti na invazivnom ili neinvazivnom, zavisi od odluke anesteziologa", rekao je Udovičić.

Kaže da neinvazivna ventilacija znači stavljanje maske preko cijelog lica koja se povezuje sa respiratorom.

Ako pacijentu to nije dovoljno, onda, kaže, ide se na posljednji korak, invazivnu ventilaciju, koja znači stavljanje tube u dušnik i tada aparat diše umjesto pacijenta.

"Kada pacijent dođe do toga, njegove šanse da preživi su minimalne, i to nije naša statistika, to je svetska statistika", istakao je Udovičić.