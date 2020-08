Kisić: Rano je za vakcinu, svi se nadamo do kraja godine

BEOGRAD - Zamjenik direktora Instituta "Batut" Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da će se u Srbiji koristiti ona vakcina za kovid koja će ispunjavati sve bezbjednosne protokole i kriterijume, ali je naglasila da u ovom momentu nije napravljena nijedna vakcina, niti je će u dogledno vrijeme biti u fazi da se koristi.

Na pitanje da li će o izboru vakcine za Srbiju odlučivati Krizni štab ili političari, a uz opasku da su vakcinu do sada najavljivali samo političari, dok su stručnjaci bili oprezni, Kisić-Tepavčević je napominje da je pitanje imunizacije javno zdrastveno pitanje i isključivo javno zdravstveno.

"Kada, kako i u kom momentu, da li preporučeno ili obavezno će biti korišćena određena vakcina o tome postoji jasan protokol koji je baziran na štrunčnim elementima i potrebama za imunizacijom. Drugi kriterijum ne dolazi u obir", naglasila je.

Kako je navela, kada je u pitanju vakcina za kovid-19, iako je velika trka određenih država da naprave što bezbjedniju i efikasniju vakcinu, u ovom momentu nijedna nije napravljena niti je u fazi da bi mogla da se koristi u dogledno vrijeme.

"Ono što treba da bude svima jasno je da su sve vakcine koje se koriste kod nas prošle sve bezbednosne kontrole i to su vakcine koje se upotrebljavaju i u svim zemljama, a pre svega u zemljama EU", objašnjava.

Nijedna vakcina, kazala je, bez obzira za koju bolest, neće biti primljena ukoliklo nema sve odgovarajuće sertifikate, ne prođe sve procedure i kontrole Agencije za lekove i medicinska sredstva, te mora da bude efikasna i visoko bezbedna. Upitana kada bi mogli da očekuju vakcinu koja bi ispunjavala sve te kriterijume, Kisić-Tepavčević je kazala da niko ne može tačno da odredi vrijeme jer nijedna vakcina do sada nije prošla sve faze ispitivanja.

Kaže, međutim, da i kad se proivede nabavka nije jednostavna.

"Kada procenjujemo potrebe i količine i sa raspisivanjem tendera to je procedura koja se radi godinu dana unapred, ništa ne može unapred. Kad je u pitanju kovid sve je specifično, ali nije to nešto što se broji danima, usudila bih se da kažem i mesecima", dodala je ona.

"Svi se nadamo do kraja godine, ali u ovom momentu ne možemo da kažemo da je to nešto izvesno iako se nade polažu u dve do tri farmaceutske kuće koje se nalaze pri kraju istraživanja", zaključila je Kisić-Tepavčević.