Kisić Tepavčević: Ne znam da li ćemo ikada opet biti sigurni

Zamjenica direktora Instituta "Batut" Darija Kisić kaže da iako smo u ovom momentu jedna od zemalja sa najnižim rizikom za oboljevanje od korona virusa.

Napominje da su iskustva iz drugih zemalja su pokazala da se to može promijeniti u roku od nedjelju dana.

"Ne znam da li će više ikada doći vreme da kažemo da smo sigurni, jer gde god da imamo cirkulaciju virusa epidemiološka situacija je nesigurna", poručuje Kisićeva.

Darija Kisić je navela da "kada razmatramo epidemiološku situaciju sami apsolutni brojevi ne govore mnogo, već stope incidencije kao merilo rizika obolevanja u populaciji".

"U toku ove nedelje je ova stopa nešto veća nego što je bila prethodne nedelje i za oko 19 odsto je veći rizik obolevanja nego što je bilo u toku prethodne nedelje", rekla je Kisićeva.

Ukazala je da su to su još uvek izuzetno niske stope, sa vrijednošću ispod 10 na 100.000, kao i da smo u ovom momentu jedna od zemalja sa najnižim rizikom za oboljevanje.

"Međutim, iskustva iz drugih zemalja su apsolutno pokazala da se to može promeniti u roku od nedelju dana. Iskustvo iz Slovačke, Češke, Izraela nam govori da moramo da budemo pripremni i da učinimo sve da zadržimo ovakvu epidemiološku situaciju", naglasila je doktorka.

"Ne znam da li će više ikada doći vreme da kažemo da smo sigurni, jer gde god da imamo cirkulaciju virusa epidemiološka situacija je nesigurna, ali imamo značajno manji rizik nego sve zemlje u Evropi i okruženju", dodala je Kisićeva.

"Odlazak na slavlja i noćna dešavanja najveći faktor rizika"

Najviše novooboljelih je iz Beograda, a Kisićeva kaže da je najveći apsolutni broj oboljelih iz najvećeg grada logičan, jer ima najveći broj stanovnika. Međutim, istraživanja su pokazala da se većina njih zarazila na proslavama.

"Epidemiološko ispitivanje svakog potvrđenog slučaja je pokazalo da je to pre svega odlazak na neka slavlja i noćna dešavanja i da je to pre svega faktor rizika, a da je onda dolazilo do prenošenja u okviru same porodice", objasnila je Kisićeva.

Ukazala je da je baš zbog toga Krizni štab i ograničio rad ugostiteljskih objekata do 23 sata.

"Sada čujemo često priču pa zar se ne može do 23 sata da prenese virus? Naravno da može u svako doba dana, ako sebe dovedemo u rizik za prenošenje infekcije. Međutim, pokazano je da je upravo taj period nakon 23 časa period kada je dolazilo do najvećeg okupljanja i najvećeg rizičnog ponašanja", istakla je Kisićeva.

Dodala je i da će sporske manifestacije ubuduće biti održavane bez publike, jer bi se u ovom momentu, kada imamo naznake povećanja trenda učestalosti oboljevanja, svako takvo okupljanje smatralo visoko rizičnim.

Raste broj novooboljelih i Kragujevcu, Nišu, Vranju, Kraljevu, a doktorka kaže da u ovom momentu u Srbiji nema nijedno mesto sa intezivnom zonom žarišne transmisije, već da su to sporadični slučajevi.

"Svaki potencijalni rezervoar infekcije, odnosno osoba koja u tom momentu ima virus u sebi, može da bude veliki rasadnik ako se ne pridržavamo preventivnih mera", rekla je ona.

Pod nadzorom 71.000 ljudi

Na pitanje koliko je građana trenutno pod nadzorom, Kisićeva kaže da kada je riječ o putnicima u međunardonom saobraćaju u ovom momentu više od 71.000 ljudi pod takvom vrstom nadzora, a njih 118 je imalo određene simptome nakon testa samoprocjene koji su ukazivali na prisustvo ove virusne infekcije.

Poslednjih dana, kako kaže, najveći broj građana koji dolazi u našu zemlju je sa područja BiH, iz Crne Gore i Hrvatske.

"Građani su izuzetno savesno i odgovorno shvatili ovu svoju ulogu i očigledno ova procedura nije ni teška i ovaj način nadzora se pokazao izuzetno dobar", navela je Kisićeva.

Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji u školama, naglasila je da su izuzetno ponosni na naše đake i nastavno osoblje, jer se očigledno se itekako prodržavaju svih propisanih mjera.

"Već smo sada u šestoj nedelji od početka školske godine i imali smo gotovo samo sporadične slučajeve obolevanja i oni su bili blage forme bolesti sa nekim neznatnim simptomima ili bez ikakvih simptoma", rekla je Kisićeva.

Navela je da je od početka školske godine 80 đaka u osnovnim i sredim školama bilo pozitivno, 58 iz osnovne i 22 iz srednjih škola.

"U osnovnim školama imali smo dva klastera, što je značilo da je došlo do prenošenja u školskeoj sredini i to četiri slučaja u Beogradu i dva u Kragujevcu, a kada su u pitanju srednje pkole jedan klaster sa dva obolela đaka u jednom odeljenju i ta odeljenja su bila na onlajn nastavi u periodu od 14 dana", zaključila je Kisićeva.